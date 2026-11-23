Slušaj vest

Predstavnici Studentske liste najavili su da će na sastancima sa predstavnicima međunarodne zajednice pokrenuti pitanje nacrta zakona o centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe, koji je skupština privremenih prištinskih institucija usvojila u prvom čitanju.

"Mi ćemo već sutra imati sastanke sa predstavnicima međunarodne zajednice, na kojima ćemo taj problem postaviti kao prioritet i izneti ono što vidimo kao rizik“, rekao je za RTS poslanik Studentske liste sa KiM Jugoslav Gašić.

Izrazio je uverenje da mogu uspeti u tome da se taj zakon povuče ili da se urade poboljšanja i korekcije, potencijalno nekim amandmanima, u segmentu koji se prepoznaje kao rizičan i koji može da utiče na status Srpske pravoslavne crkve.

Skupština privremenih prištinskih institucija usvojila je u noći između četvrtka i petka nacrt zakona o centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe u prvom čitanju, prema kojem bi inspektori imali nova i proširena ovlašćenja, od nadzora nad radovima na kulturnim dobrima do mogućnosti njihovog obustavljanja.

Inspektori bi mogli da preispituju i zakonitost građevinskih aktivnosti u zaštićenim područjima.

Eparhija raško-prizrenska upozorila je da bi nova ovlašćenja inspektorata za kulturno nasleđe mogla da ugroze zakonom zagarantovana prava Srpske pravoslavne crkve i da zaobiđu zaštitu koju Crkvi već pružaju Zakon o specijalnim zaštićenim zonama, Zakon o verskim slobodama i drugi važeći propisi.

Šef poslaničke grupe Srpske liste u skupštini privremenih prištinskih institucija Igor Simić izjavio je da su poslanici Srpske liste podneli amandmane na taj nacrt zakona.