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Sara Valentik, potpredsednica Narodne skupštine, kaže da premijer Slovačke Robert Fico prvo treba da pogleda šta se dešava u njegovoj zemlji, pre nego što ocenjuje nivo demokratije u nekoj drugoj državi u ovom slučaju - Srbiji.

Podsetimo, slovački premijer Robert Fico je ocenio u svom obraćanju na Fejsbuku da bi Evropska komisija (EK) trebalo da nadgleda trenutnu postizbornu situaciju u Srbiji jer, kako tvrdi, "vladavina prava dolazi do svog kraja".

Foto: Nemanja Nikolić

Fico je naveo da je trenutna politička situacija u Srbiji slična onoj u Slovačkoj od 2020. do 2023. godine, tokom vlada Igora Matoviča, Eduarda Hegera i Ljudovita Odora, kada je, kako tvrdi, krivično pravo grubo zloupotrebljavano sa ciljem eliminisanja političkih protivnika.

Sara Valentik, politikološkinja i poljoprivrednica, koja dolazi iz slovačke nacionalne zajednice u Srbiji kaže da je pomalo neobično da Fico danas poziva Evropsku komisiju da obrati pažnju na stanje vladavine prava u Srbiji, a da je pre samo mesec dana u Novom Sadu pružao otvorenu podršku Aleksandru Vučiću.

- S druge strane ne treba zaboraviti da se i u Slovačkoj dešavaju slične stvari. Mnoge političke poteze koje smo godinama gledali u Srbiji danas prepoznajemo i u politici Roberta Fica u Slovačkoj, posebno kada je reč o odnosu prema institucijama, medijima i političkim protivnicima. Zato mislim da bi bilo dobro da Fico prvo pogleda šta se dešava u njegovoj zemlji. Ne možete se zalagati za vladavinu prava u jednoj državi, a istovremeno zanemarivati iste probleme kod kuće. Demokratija i vladavina prava moraju da važe za sve, bez dvostrukih standarda - kazala je Valentik.

Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Fico je, inače, u svom obraćanju dodao da pažnja može da se obrati "kako bi se osiguralo da se u Srbiji ne dogode tragedije poput onih u Slovačkoj – kao što su slučajevi generala (bivšeg šefa policije Milana) Lučanskog ili advokata (Ljubomira) Krivočenka, koji je u pritvoru ostavljen da se uguši usled kovida", naveo je Fico.