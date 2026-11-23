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Tanja Jović, bivša savetnica za spoljnu politiku Aleksandra Vučića, tokom gostovanja u emisiji "Ćirilica" otkrila je da je razgovarala sa stranim ambasadorima, kabinetima svetskih državnika poslednjih 12 godina.

- Uvek je bilo nekih teških zahteva pred Srbijom koje je zovem politikom zauzdavanja Srbije - kaže ona.

Ističe da je Srbija u Vučićevo vreme napredovala u odnosu na region, te da su iz inostranstva shvatili da je "potrebno zaustaviti Srbiju".

Kaže da je osnovni zahtev iz EU bilo usklađivanje spoljne politike.

- Sankcije Rusiji su bile uslov, ali našli bi bilo šta - kazala je Jović.

Podseća na to kakva "frka" je bila što Vučić ide na Paradu pobede u Moskvi, te da je rekla jednom stranom ambasadoru da bi našli nešto drugo za zamerke da nije bilo tog puta u Rusiju. Takođe, istakla je da je rekla ambasadoru da isto nisu rekli Robertu Ficu, premijeru Slovačke.

- To je svađa u porodici - odgovorio joj je ambasador.

Kaže da je Otvoreni Balkan bio komlementaran sa Berlinskim procesom.

- Jedan od problema je bilo zašto sami nešto radimo - kazala je ona.

Ističe da je preponosna što je bila deo Vučićevog tima, te tvrdi da je on podigao ugled i uticaj Srbije na međunarodnoj sceni.

- Veoma je direktan u razgovorima. Nije čovek od protokola, već čovek od suštine. Uvek direktno vodi razgovore, otvoreno koliko je to moguće u diplomatskim razgovorima - kazala je ona o Vučiću.

Kad je albanski Edi Rama rekao usred Beograda da Srbija treba da prizna tzv. Kosovo, odmah je usledio odgovor da se Kosovo tiče samo Srbije i da to nije pitanje Albanije, podseća ona.

- Uvek je nezavisnost, suverenost i teritorijalni integritet stavljao na prvo mesto. Za vreme njegovog mandata sprečen je ulazak tzv. Kosovo u UNESKO, Interpol, Savet Evrope... 28 zemalja je povuklo priznanje tzv. Kosova - kazala je ona.

Kaže da je ekonomska moć potrebna da zemlja bude pozicionirana kako ne bi drugi mogli da joj rade šta žele.

- Srbija je uvek imala pruženu ruku prema svima u regionu - rekla je ona.

Podseća na to da je hrvatski premijer Zoran Milanović odbio inicijativu Beograda za obnovu infrastrukturne veze sa Srbijom.