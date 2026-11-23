Slušaj vest

Aleksandar Vučić, šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", oglasio se na Instagramu i rekao da ćemo imati "jedini parlament na svetu u kom su i predsednik i svi potpredsednici iz iste stranke".

- Mi smo rekli da ćemo do sutra ostaviti konačan odgovor hoćemo li uopšte učestvovati u radu odbora, ali smatramo da to nema nikakvog smisla. Ako neko na takav način misli da može da nipodaštava, ponižava građane Srbije koji su za nas glasali i da može da kaže: "Nemate ni potpredsednike, nemate ni predsednike odbora". Ne vidim zašto bismo uopšte u tome učestvovali - rekao je i dodao:

- To će biti jedini parlament u svetu u kome su predsednik i potpredsednici svi iz iste stranke. Što su nam pričali o institucijama, što su nam pričali o demokratiji, što su nam pričali o svemu drugom sad je potpuno jasno da je bila laž. Nit demokratije, nit institucija, već samo revolucionarni teror.

Podsetimo, Aleksandar Vučić prisustvovao je danas konsultacijama predstavnika poslaničkih grupa u Skupštini Srbije o daljem toku konstitutivne sednice.

Na sastanak su došli i predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić, generalni sekretar Mirjana Radaković, šef poslaničke grupe Studentska lista Jovo Bakić.

Među potpredsednicima Skupštine nema članova poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", kao ni iz stranaka nacionalnih manjina, već su svi poslanici sa Studentske liste. Izborom članova radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnih institucijama biće završen proces izbora skupštinskog rukovodstva.