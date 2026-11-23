STUDENTI NA SEDNICI SKUPŠTINE SRBIJE "Na galeriji će nas biti oko 60, hvala generalnoj sekretarki Mirjani Radaković koja je odobrila naše prisustvo"
- Studenti u blokadi saopštili su da će sutra pratiti nastavak sednice Narodne skupštine sa galerije, gde će ih biti oko 60.
- Naveli su da je prisustvo odobrila generalna sekretarka parlamenta Mirjana Radaković, nakon što im to ranije nije bilo omogućeno.
- Nastavak konstitutivne sednice počinje u 10 časova, a na dnevnom redu su izbor radnih tela i parlamentarnih delegacija.
Studenti u blokadi naveli su večeras da će sutra prisustvovati sednici Narodne skupštine.
- Nakon što studentima, uprkos prethodnom dogovoru, nije bilo omogućeno prisustvo na prvoj sednici Narodne skupštine, sutra ćemo konačno imati priliku da sednicu pratimo sa skupštinske galerije. Nastavak sednice je sutra od 10.00 časova, a na galeriji će biti oko 60 studenata. Posebnu zahvalnost upućujemo generalnoj sekretarki Narodne skupštine, Mirjani Radaković, koja je odobrila naše prisustvo. Vidimo se u Narodnoj skupštini! - poručili su na društvenoj mreži Iks.
Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Srbije nastavlja se sutra, a na dnevnom redu je izbor članova radnih tela, kao i izbor stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.
Uoči nastavka sednice, u parlamentu su danas održane konsultacije sa predstavnicima poslaničkih grupa i samostalnim poslanicima o daljem toku konstitutivne sednice.