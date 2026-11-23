- Nakon što studentima, uprkos prethodnom dogovoru, nije bilo omogućeno prisustvo na prvoj sednici Narodne skupštine, sutra ćemo konačno imati priliku da sednicu pratimo sa skupštinske galerije. Nastavak sednice je sutra od 10.00 časova, a na galeriji će biti oko 60 studenata. Posebnu zahvalnost upućujemo generalnoj sekretarki Narodne skupštine, Mirjani Radaković, koja je odobrila naše prisustvo. Vidimo se u Narodnoj skupštini! - poručili su na društvenoj mreži Iks.