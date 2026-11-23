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Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon razrešen je sa te funkcije odlukom Vlade Srbije u tehničkom mandatu, zbog prelaska na drugu dužnost.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku, a potpisao ju je predsednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut.