Politika
ODLUKA OBJAVLJENA U SLUŽBENOM GLASNIKU Gujon razrešen sa funkcije v.d. direktora Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju
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Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon razrešen je sa te funkcije odlukom Vlade Srbije u tehničkom mandatu, zbog prelaska na drugu dužnost.
Odluka je objavljena u Službenom glasniku, a potpisao ju je predsednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut.
"Vlada donosi Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, i razrešava se Arno Gujon dužnosti vršioca dužnosti direktora Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju sa 17. novembrom 2026. godine, zbog prelaska na drugu dužnost", objavljeno je u Službenom glasniku.
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