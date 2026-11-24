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- Učešće na izborima nema nikakvog smisla u atmosferi revolucionarnog terora, ocenio je juče lider srpske parlamentarne opozicije Aleksandar Vučić obrativši se medijima u holu Narodne skupštine posle održanih konsultacija o pozicijama u skupštinskim odborima.

On je naglasio da će ovakva "Skupština Srbije biti jedini parlament u svetu u kome su predsednik i potpredsednici svi iz iste stranke, gde su predsednici odbora svi pripadnici režima, ili će dati nekoj od manjinskih stranaka da upravljaju jednim ili dva odbora, a predstavnici opozicije neće dobiti ništa".

Na pitanje koliko je izvesno da se može očekivati kandidat SNS na predsedničkim izborima koje predsednik Skupštine Aleksandar Čupić treba da raspiše najkasnije do 27. ovog meseca, Vučić kaže:

- Pa, neki ljudi su se ovde pretvorili i u tužioce i u sudije i u policajce i u sve druge, i jedino što rade, to smo videli na plenarnom zasedanju, to su pretnje, a ne vidim kakvog bi smisla imalo u ovakvoj atmosferi.

- Odluka može da bude i drugačija, ali ja lični stav iznosim: ne vidim kakvog bi smisla imalo učešće na izborima u kojima vam hapse ljude ni zbog čega, tj. hapse ljude zato što je neki plenum tako osmislio i naredio nekom od tužilaca da mora da postupa ukoliko hoće da zadrži svoju fotelju.

- Prosto, sve je besmisleno. Tako da, nisam siguran da ima potrebe da im dajemo tu vrstu legitimiteta, ali otom-potom, razgovaraćemo sa članovima stranke, imamo i skupštinu stranke, i onda ćemo po tom pitanju doneti konačnu odluku.

- A ovo što se odbora tiče, ja mislim da - konsultovali smo se mi sa Milošem Manom i razgovarali, mislim da će odluka biti gotovo jednoglasna ili gotovo jedinstvena da ne učestvujemo u radu odbora na ovakav ponižavajući način.

- Mislim, logično. Ne možete. Ako već neki drugi pokušavaju da gaze po vama, ne možete i vi da mu se priključite. Nema baš mnogo smisla. Posebno što ovde nije reč o našoj poslaničkoj grupi, ovde je reč o građanima Srbije. Oni gaze građane Srbije koji nisu glasali za njih, zaključio je Vučić u jučerašnjem obraćanju uživo iz hola Skupštine.