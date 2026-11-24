Politika
OKO 60 STUDENATA DANAS U SKUPŠTINI: Evo ko im je dao zeleno svetlo, pratiće zasedanje iz galerije
- Oko 60 studenata prisustvovaće danas nastavku sednice Narodne skupštine Srbije, zakazanom za 10 časova
- Za razliku od prve sednice, ovog puta pratiće zasedanje sa galerije, a dolazak im je odobrila generalna sekretarka Mirjana Radaković
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Oko 60 studenata prisustvovaće danas nastavku sednice Narodne skupštine Srbije, zakazanom za 10 časova, saopštili su Studenti u blokadi.
Kako su naveli, za razliku od prve sednice, kojoj nisu mogli da prisustvuju, ovog puta pratiće skupštinsko zasedanje sa galerije.
Studenti su zahvalili generalnoj sekretarki Narodne skupštine Mirjani Radaković, koja je, prema njihovim navodima, odobrila njihov dolazak.
"Nastavak sednice je od 10.00 časova, a na galeriji će biti oko 60 studenata. Vidimo se u Narodnoj skupštini", objavili su na društvenoj mreži Iks.
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