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STIGLI STUDENTI KOJI ĆE DANAS PRATITI SKUPŠTINU SA GALERIJE: Njih 60 prisustvovaće današnjoj sednici (VIDEO)
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Grupa studenata okupila se jutros ispred Narodne skupštine Srbije, odakle će uskoro ući u parlament kako bi sa skupštinske galerije pratili današnji nastavak sednice.
Kako su saopštili, današnjem zasedanju Skupstine, čiji je početak zakazan za 10 časova, prisustvovaće oko 60 studenata, a oni su to juče najavili i na mreži Iks.
Njihovo prisustvo na galeriji Velike sale zvanično je odobrila generalna sekretarka Narodne skupštine Mirjana Radaković, kojoj su studenti u svom saopštenju uputili zahvalnost.
Konstitutivna sednica Narodne skupštine se danas nastavlja, a očekuje se da poslanici počnu raspravu o petoj tački dnevnog reda, izboru članova skupštinskih radnih tela (skupštinskih odbora).
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