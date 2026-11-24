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Grupa studenata okupila se jutros ispred Narodne skupštine Srbije, odakle će uskoro ući u parlament kako bi sa skupštinske galerije pratili današnji nastavak sednice.

Kako su saopštili, današnjem zasedanju Skupstine, čiji je početak zakazan za 10 časova, prisustvovaće oko 60 studenata, a oni su to juče najavili i na mreži Iks.

Njihovo prisustvo na galeriji Velike sale zvanično je odobrila generalna sekretarka Narodne skupštine Mirjana Radaković, kojoj su studenti u svom saopštenju uputili zahvalnost.

Konstitutivna sednica Narodne skupštine se danas nastavlja, a očekuje se da poslanici počnu raspravu o petoj tački dnevnog reda, izboru članova skupštinskih radnih tela (skupštinskih odbora).