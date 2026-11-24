„Sa dubokom tugom u srcu primio sam vest da nas je danas napustio jedan od najumnijih arhijereja naše Svete Crkve, veliki duhovnik, predani arhipastir i neumorni čuvar pravoslavne vere i svetosavskog nasleđa, Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop novosadski i Mitropolit bački gospodin Irinej Bulović. Njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za Srpsku Pravoslavnu Crkvu i celokupni srpski narod. Izgubili smo velikog duhovnog oca, ali smo dobili velikog molitvenika pred prestolom Božjim“, naveo je Vučić.