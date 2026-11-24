"VEČAN TI POMEN I CARSTVO NEBESKO, DRAGI VLADIKO" Vučić uputio saučešće povodom smrti mitropolita bačkog Irineja
Aleksandar Vučić uputio je danas saučešće Srpskoj pravoslavnoj crkvi, patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju i vernom narodu povodom upokojenja Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa novosadskog i mitropolita bačkog gospodina Irineja Bulovića.
„Sa dubokom tugom u srcu primio sam vest da nas je danas napustio jedan od najumnijih arhijereja naše Svete Crkve, veliki duhovnik, predani arhipastir i neumorni čuvar pravoslavne vere i svetosavskog nasleđa, Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop novosadski i Mitropolit bački gospodin Irinej Bulović. Njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za Srpsku Pravoslavnu Crkvu i celokupni srpski narod. Izgubili smo velikog duhovnog oca, ali smo dobili velikog molitvenika pred prestolom Božjim“, naveo je Vučić.
U poruci saučešća dodaje se:
„Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi, Patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, Eparhiji bačkoj, sveštenstvu, monaštvu i vernom narodu upućujem izraze najdubljeg saučešća. Večan ti pomen i Carstvo nebesko, dragi Vladiko!“
Kurir.rs