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Arno Gujon, dosadašnji vršilac dužnosti direktora Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, razrešen je sa te funkcije rešenjem koje je potpisao predsednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, a odluka je objavljena u Službenom glasniku. Kao razlog razrešenja naveden je prelazak na drugu dužnost, s obzirom na to da je Gujon ušao u novi saziv Narodne skupštine Srbije kao poslanik na listi "Ujedinjena Srbija".

Iako je javnosti u Srbiji dobro poznata njegova zvanična biografija - od prvog dolaska u Kosovsku Mitrovicu sa kamionom humanitarne pomoći 2004. godine, preko dobijanja srpskog državljanstva i osnivanja organizacije "Solidarnost za Kosovo", pa sve do državnih funkcija koje je obavljao - jedan detalj iz njegove rane političke karijere u domovini ostao je manje poznat.

Pre nego što je postao deo političkog života Srbije, Gujon je imao ambicije i u rodnoj Francuskoj. Malo je poznato da je najavio ulazak u trku za Jelisejsku palatu, i to kao predstavnik desničarskog pokreta koji se protivio imigraciji.

Foto: Petar Aleksić

Najavio kandidaturu za predsednika Francuske

Pre nego što je trajno zamenio rodni Grenobl za Beograd i srpsku političku scenu, Arno Gujon se oprobao i u visokoj politici svoje rodne zemlje. On je 2010. godine zvanično najavio kandidaturu za predsedničke izbore u Francuskoj 2012. godine, kao predstavnik desničarskog pokreta "Blok identitaraca".

Njegova tadašnja kampanja bila je snažno fokusirana na protivljenje imigraciji i očuvanje evropskog identiteta, a u francuskim medijima ostala je zabeležena njegova izjava iz tog perioda:

"Ja sam Evropljanin, jer mi je prva zastava moja koža".

Marin Le Pen odbacila mogućnost saradnje

Međutim, Gujon i "Blok identitaraca" nisu uspeli da pridobiju širu podršku javnosti, a ušli su i u otvoren sukob sa tadašnjim Nacionalnim frontom. Liderka te stranke Marin Le Pen javno je odbacila svaku mogućnost saradnje sa njima, ocenivši ih kao "previše ekstremne".

Na kraju se Gujonovo ime nije ni našlo na glasačkom listiću. Prema strogim francuskim izbornim pravilima, svaki predsednički kandidat mora da prikupi najmanje 500 zvaničnih potpisa podrške izabranih zvaničnika, uglavnom gradonačelnika. Pošto nije uspeo da obezbedi potreban broj potpisa, morao je da se povuče iz trke za Jelisejsku palatu.

Upravo nakon tog neuspeha u francuskoj politici, u potpunosti se okrenuo humanitarnom radu i trajnom preseljenju u Srbiju.