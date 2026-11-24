Slušaj vest

Iako je opoziciji ponuđeno učešće u radnim telima srazmerno osvojenim mandatima, to za njih nije bilo dovoljno, pa je nastavak konstitutivne sednice, na kojoj se biraju članovi odbora i stalnih međunarodnih delegacija - dočekan u atmosferi dubokih podela.

"Švedski sto" umesto jasne politike

Komentarišući ocene da Srbija nikada nije imala obrazovaniji saziv parlamenta, doktor Nestorović ističe da diplome same po sebi ne garantuju uspešno vođenje države, te da struktura nove većine više liči na ad-hok koaliciju nego na ozbiljnu političku organizaciju.

- Široko obrazovanje nije presudno u politici, pogledajte kakvo formalno obrazovanje imaju Donald Tramp ili Džo Bajden, a bili su predsednici SAD. Smatram da je ovaj saziv Skupštine namerno napravljen da bude šarolik, kao svojevrsni 'švedski sto' gde svako može ponešto da izabere. To pomalo podseća na recept 5. oktobra, mada su okolnosti danas potpuno drugačije i ne verujem da se taj scenario može ponoviti.

On dalje ukazuje na to da je način na koji je sastavljena takozvana studentska lista obavijen velom tajne, te da jedinu kohezionu snagu te grupacije vidi u otporu prema dosadašnjoj vlasti.

- Takozvana studentska lista, ako uopšte postoji u tom obliku, zapravo je široka koalicija sastavljena od ljudi za koje ne znamo ni ko ih je tačno birao, jer je proces provere bio prilično nejasan. Mnogi od njih se sada kaju zbog učešća, poput profesora Mila Lompara koji je javno rekao da je pogrešio što je to prihvatio. Glavni motiv te grupacije je lični animozitet prema SNS-u i Aleksandru Vučiću.

05:34 OVO SADA JE ŠVEDSKI STO U SKUPŠTINI Nestorović oštro o novoj većini: "Oni hoće da kontrolišu celo društvo, a ne znamo ni na koji mejl da im pošaljemo čestitku!" Izvor: Kurir televizija

Ono što mu posebno smeta u nastupu novih političkih aktera jeste odsustvo osnovne institucionalne forme i jasne adrese na kojoj bi se donosile odluke.

- Ipak, ne sviđa mi se pravac u kojem sve ovo ide, pre svega zbog potpune netransparentnosti i vaninstitucionalnog delovanja. Mi i dalje ne znamo ko tu zapravo donosi odluke. Formalno gledano, gde su prostorije te studentske liste i kome se obraćate ako želite da komunicirate s njima? Kao stranka smo iz pristojnosti želeli da im pošaljemo čestitku, ali nismo znali na koju adresu - upućeni smo na nekakav mejl plenuma, što je potpuno apstraktno.

Tri kritične tačke dok traje skupštinski zastoj

Dok se javnost bavi političkim prepucavanjima u skupštinskoj sali, država se suočava sa konkretnim ekonomskim i spoljnopolitičkim izazovima koji ne trpe odlaganje. Nestorović najpre upozorava na direktne finansijske posledice nestabilnosti.

- Posebno me brine atmosfera direktne konfrontacije, jer građani ne shvataju da ulazimo u izuzetno težak period u kojem nam je nestabilnost najmanje potrebna. Imamo tri ozbiljna problema - Prvi jeste ad kreditnog rejtinga: Imali smo investicioni rejting BBB-, što je povoljno za ulagače, ali smo zbog aktuelne situacije pali na BB+, što nas svrstava u rizične zemlje za investiranje.

Pored rejtinga, pred parlamentom je i trka sa vremenom kada je reč o najvažnijem finansijskom zakonu u zemlji, od kojeg zavise primanja najstarijih građana.

- Drugi je donošenje budžeta: Ostalo je još mesec dana za usvajanje budžeta. Bez njega se prelazi na privremeno finansiranje, što automatski isključuje redovno decembarsko povećanje penzija. Dok se javnost zabavlja skupštinskim cirkusom, prolaze nam životno važne stvari.

prof. dr Branimir Nestorović, doktor Foto: Kurir Televizija

Kao treći veliki problem, Nestorović izdvaja nejasnu spoljnu politiku i poruke koje bi mogle da ugroze odnose sa tradicionalnim partnerima.

- I treći spoljnopolitička orijentacija: Čuju se kontradiktorne i neodgovorne izjave, poput one Jove Bakića da smo sa Rusijom završili dok god je Vladimir Putin predsednik, što znači u narednih dvadesetak godina.

Upozorava i da se pod plaštom borbe za institucije zapravo krše osnovna parlamentarna pravila i najavljuju potezi koji izlaze iz okvira zakona.

- Svi se navodno zalažu za povratak institucija, a istovremeno se deluje mimo njih i suprotno Poslovniku Skupštine. Čuju se najave da određenim poslaničkim grupama ne treba dati ni skupštinske odbore, pa čak i da ih treba zabraniti, što uopšte nije u nadležnosti poslanika. Podsetiću da je naša poslanička grupa, iako je imala samo 13 poslanika, dobila mesto predsednika Odbora za obrazovanje jer je to po pravilniku sledovalo, bez obzira na to što su me kasnije smenili. Ovakva podela i konfrontacija ne donose ništa dobro - poručio je Nestorović.

Pritisak velikih očekivanja i ustavne dileme

Sa druge strane, Ibro Ibrahimović iz SPS-a smatra da su tenzije u parlamentu direktna posledica potpuno suprotnih pogleda na nedavne političke događaje, ali naglašava da najveći teret odgovornosti za smirivanje strasti leži na onima koji imaju većinu.

- Kada polazite od toga da je za jedne 25. oktobar dan oslobođenja, a za druge dan opasnosti da će neko urušiti državu, potpuno je očekivano da će u Skupštini doći do konfrontacije. Ono što mi se posebno ne sviđa jeste rečnik kojim se poručuje da nekoga treba zabraniti. Ako je ideja bila da izbori dovedu do normalizacije stanja u društvu, onda poslanici većine imaju mnogo veću obavezu i odgovornost - ne samo prema onima koji su glasali za njih, već i prema onima koji nisu. Oni moraju da vode računa o javnoj reči kako bismo u parlamentu gledali ljude koji se bore idejama i vizijom o tome kako Srbija treba da izgleda za 5, 10, 15 ili 20 godina.

Ibrahimović takođe skreće pažnju na pravni vakuum u kojem se država nalazi dok se ne konstituišu svi organi vlasti, podsećajući na ustavna ograničenja sa kojima se suočava aktuelno rukovodstvo Skupštine.

- Veoma su opasni pritisak velikih očekivanja i kratki rokovi koji diktiraju tempo rada. Vlada u tehničkom mandatu ne može ništa da predlaže, a otvoreno je i ustavno pitanje da li vršilac dužnosti predsednika Republike, odnosno predsednik Skupštine - može nekome da poveri mandat za sastav nove vlade. I sam profesor Čupić je ukazao na tu razliku, što znači da pravnici moraju da protumače da li po Ustavu moramo sačekati izbor predsednika države da bi se odredio mandatar.

1/32 Vidi galeriju Konsultacije u Skupštini Srbije Foto: Marko Kranjc

Prema njegovim rečima, dodatni problem stvara retorika iz izborne kampanje, kada su građanima obećavane mere koje ne spadaju u opis posla narodnih poslanika.

- Problem je pritisak velikih očekivanja koji je stvoren u kampanji. Kada kao predizborno obećanje nametnete teme poput ukidanja pojedinih televizija ili zabrane rada političkih partija, što uopšte nije u nadležnosti poslanika - onda ste posle izbora pod pritiskom da to i ispunite - rekao je Ibrahimović.

Mehanizmi autodestrukcije i briselska očekivanja

Govoreći o unutrašnjoj dinamici nove parlamentarne većine, Nestorović ocenjuje da u samoj njenoj strukturi postoje elementi koji vode ka unutrašnjem sukobu i da model "nepartijske" vlasti u praksi ne može da opstane.

- Kada formirate ovakvu strukturu, u njoj već u startu vidite mehanizme autodestrukcije i ne znam zašto se ljudi zbog toga ljute. Unutar te grupacije postoji jedan revolucionarni deo, koji procenjujem na 10 do 15 odsto, koji bi sve zabranjivao i hapsio. Često citiram Vojislava Šešelja koji je posle 5. oktobra, pre odlaska u Hag, rekao: 'Vi biste svi da hapsite, svi biste da budete ministri policije, a niko neće da se bavi konkretnim stvarima.' Imamo tužilaštvo i vidimo da su počela određena hapšenja i istrage. Očigledno su ti predmeti postojali i ranije, jer ne verujem da su mogli tako brzo da se završe. Hapšenja su u redu, ali moramo razmišljati o tome kako sistem dalje funkcioniše.

On dodaje da je ideja o ukidanju klasičnih političkih stranaka potpuno strana savremenoj demokratskoj praksi.

- Smatram da ovakav model ne može da funkcioniše. Ne poznajem nijednu zemlju na svetu u kojoj postoji 'nepartijska' većina u parlamentu uz tvrdnju da su stranke prevaziđene.

Nestorović smatra da se iza svega krije suštinsko ideološko pitanje odnosa prema Evropskoj uniji i pritisaka koji stižu iz Brisela da se što pre zatvore osetljiva nacionalna pitanja.

- Po mom mišljenju, ključna ideološka podela u Srbiji danas jeste pitanje 'za' ili 'protiv' Evropske unije, jer to određuje pravac kretanja države. Opredeljenje za EU podrazumeva uvođenje sankcija Rusiji, odricanje od Kosova, ugrožavanje Republike Srpske i snažne pritiske na Srpsku pravoslavnu crkvu, kojima već svedočimo. Zar neko zaista misli da je slučajno što je Evropski parlament baš sada, posle više od 30 godina, usvojio rezoluciju o Vukovaru i rezoluciju protiv Srpske pravoslavne crkve? U politici nema slučajnosti. Briselska administracija smatra da je sada pravi trenutak da u Srbiji zatvori te teme dok se ova grupacija kasnije ne raspadne na frakcije. Njima je važno samo da im neko 'isporuči' rezultate - dok isporučujete, njihov ste čovek, a kada prestanete, više im niste potrebni.

1/83 Vidi galeriju Skupština Srbije konstitutivna sednica, četvrti dan Foto: Marko Karović

Izlaz iz postojeće krize vidi u spuštanju tenzija i ozbiljnom preispitivanju grešaka, kako kod dosadašnje vlasti, tako i kod onih koji pretenduju da je zamene.

- Zato smatram da je Srbiji neophodno iskreno pomirenje, ali za to obe strane moraju da popuste. Vladajuća stranka mora da prizna svoje greške. Ovo je za njih izuzetna prilika da se očiste, jer su nakupili mnogo loših kadrova i pomalo su svima dozlogrdili. Vladimir Đukanović je pre nekoliko godina izgovorio sjajnu rečenicu: 'Ubiće nas bahatost.' Neophodna im je ozbiljna reforma.

Zaključuje da se na političkoj sceni Srbije decenijama ponavlja isti obrazac apsolutne kontrole, bez obzira na to ko je na vlasti.

- Kroz istoriju vidimo isti obrazac: Komunistička partija je kontrolisala celo društvo, zatim je to želeo Slobodan Milošević, potom Demokratska stranka, pa Srpska napredna stranka. Sada vidimo da i takozvana studentska lista želi da preuzme sve funkcije i kontroliše kompletno društvo. To na duge staze ne može da opstane i pravi samo štetu, jer se svodi na puku zamenu jednih ljudi drugima. Oni najavljuju promenu sistema, ali ostaje da vidimo šta će se zaista desiti.

Od kućnog saveta do lične odgovornosti

Na pitanje kako uopšte može da funkcioniše sistem u kojem se odluke donose mimo klasičnih partijskih struktura, Ibrahimović povlači paralelu sa svakodnevnim životom i problemima sa kojima se građani suočavaju u sopstvenim zgradama.

- Najbolji primer za to je stambena zajednica. Svi imamo zajednički interes da zgrada funkcioniše i da se razvija, da se na nju postave zeleni krovovi ili solarni paneli, a onda uđete u kućni savet i vidite da ste godinama zaglavljeni u raspravama oko potpuno nevažnih, sporednih stvari koje nemaju suštinski značaj za život stanara.

Ipak, poručuje da novim političkim akterima ne treba suditi unapred, ali da je krajnje vreme da se u srpsku politiku uvede princip lične odgovornosti koji je decenijama nedostajao.

- Hajde da ne budemo unapred skeptični, treba dati prostora i vremena, pa tek onda ocenjivati rezultate. Suštinski, našoj zemlji je i u prošlosti nedostajala lična odgovornost; retki su bili ljudi koji su je istinski osećali i preuzimali. A tek je sada ne vidimo.rekao je Ibrahimović.

Ibro Ibrahimović, Socijalistička partija Srbije Foto: Kurir Televizija

Na kraju, Ibrahimović ističe da se država ne može razvijati dok se ne formiraju sve institucije i dok građani ne budu znali ko imenom i prezimenom stoji iza svake odluke.

- U ovom trenutku, dok se ne formiraju nova vlada i kompletan sastav Skupštine, uključujući skupštinske odbore i stalnu delegaciju za međunarodne odnose - mi još uvek nemamo konkretne ljude koje imenom i prezimenom možemo da kritikujemo ili hvalimo za određene poteze.Smatram da je upravo to ključ napretka za svaku državu i društvo. Ako želite da se razvijate, morate u tom lancu odgovornosti tačno znati koja karika je dobra, a koja ne valja, jer sve počiva na poverenju - rekao je Ibrahimović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 114 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 14 za korisnike m:SAT TV, Supernove i MOVE platforme, na kanalu 16 za korisnike SBB EON, na kanalu 16 za korisnike Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNeta, na kanalu 14 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakta na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i u aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: