Ne može jadnije, samtra Sandra Božić
Politika
"PUBLIKA U SKUPŠTINI VUČIĆU SAMO DIŽE MOTIVACIJU" Sandra Božić o studentima na galeriji parlamenta: Navijačka atmosfera (VIDEO)
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Članica Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) i potpredsednica Vlade Vojvodine Sandra Božić prokomentarisala je odluku generalne sekretarke Skupštine Srbije Mirjane Radaković da dozvoli grupi studenata da prisustvuje današnjoj sednici.
Skupština Srbije studenti Foto: Marko Karović
- U nedostatku pameti i u totalnoj defanzivi, Studentska lista dovela publiku da stvori u Skupštini navijačku atmosferu! Ne može jadnije! Ali Vučiću samo dižete motivaciju - napisala je Sandra Božić na Iksu.
Podsetimo, 60 studenata, na poziv Studentske liste, danas sa galerije prati nastavak prve sednica Skupštine Srbije u petnaestom sazivu.
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