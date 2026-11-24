- Pauza sat vremena posle minut rada, ili bolje da kažem nerada. Poslanici režima nisu tu, otišli su malo do restorana, da vide šta se dešava, šta je na dnevnoj ponudi. Kaže predsednik Narodne skupštine da nisu spremili materijal, imali su samo pet dana da spreme dve tačke, ali nisu sremili, svaka čast. Baš pokazuju kako se bore za ekonomične i efikasne sednice. Danas smo dobili posetu, biće neki studenti, da vidimo konačno deo plenuma koji je iznad Narodne skupštine. Čisto da vidite ko hoće a ko neće da radi. Naravno ove klupe gde su mesta za članove Vlade, pitaj Boga kad će stići predlog odnosno ko će to da vodi. Pozdrav iz Skupštine, Srbija pobeđuje - naveo je on u svom obraćanju.