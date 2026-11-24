"IMALI SU SAMO PET DANA DA SPREME DVE TAČKE, ALI NISU" Vučević se oglasio iz Skupštine: "Pauza sat vremena posle minut rada, ili bolje da kažem nerada"
- Miloš Vučević je na Instagramu kritikovao jednočasovnu pauzu na početku sednice Skupštine, nazvavši je 'sat vremena posle minut rada'
- Poručio je da poslanici vlasti nisu spremili materijal, iako su imali pet dana da pripreme dve tačke dnevnog reda
Miloš Vučević, poslanik liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", oglasio se na svom Instagram profilu, gde je prokomentarisao jednočasovnu pauzu koju je predsednik paralmenta Aleksandar Čupić proglasio na početku današnje sednice.
- Pauza sat vremena posle minut rada, ili bolje da kažem nerada. Poslanici režima nisu tu, otišli su malo do restorana, da vide šta se dešava, šta je na dnevnoj ponudi. Kaže predsednik Narodne skupštine da nisu spremili materijal, imali su samo pet dana da spreme dve tačke, ali nisu sremili, svaka čast. Baš pokazuju kako se bore za ekonomične i efikasne sednice. Danas smo dobili posetu, biće neki studenti, da vidimo konačno deo plenuma koji je iznad Narodne skupštine. Čisto da vidite ko hoće a ko neće da radi. Naravno ove klupe gde su mesta za članove Vlade, pitaj Boga kad će stići predlog odnosno ko će to da vodi. Pozdrav iz Skupštine, Srbija pobeđuje - naveo je on u svom obraćanju.