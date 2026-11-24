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Dok poslanici danas biraju članove skupštinskih odbora, otkrivamo kakva je njihova stvarna moć u donošenju zakona, kako kontrolišu ministre i pod kojim uslovima se sednice održavaju iza zatvorenih vrata.

Ako za plenarne sednice Skupštine, poređenja radi, možemo reći da su poput redakcijskog sastanka nekog medija, onda za skupštinske odbore možemo reći da su oni posebne rubrike tog medija, navodi Instagram stranica "Otvoreni parlament".

Upravo se danas u Narodnoj skupštini Srbije biraju članovi odbora - stalnih radnih tela bez kojih parlament praktično ne može da funkcioniše.

Foto: Printscreen/studenti.org

Ukupno 19 odbora i posebno radno telo za prava deteta

U Narodnoj skupštini postoji 19 odbora, a svaki od njih pokriva određenu tematsku oblast. To su odbori za:

1. Ustavna pitanja i zakonodavstvo

2. Odbranu i unutrašnje poslove

3. Spoljne poslove

4. Pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

5. Ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

6. Dijasporu i Srbe u regionu

7. Privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

8. Finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

9. Poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

10. Prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

11. Obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

12. Kosovo i Metohiju

13. Kulturu i informisanje

14. Rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

15. Zdravlje i porodicu

16. Zaštitu životne sredine

17. Evropske integracije

18. Administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

19. Kontrolu službi bezbednosti

Pored ovih 19 odbora, Poslovnik predviđa i Odbor za prava deteta, koji se obrazuje kao posebno stalno radno telo. Njime po funkciji predsedava predsednik Narodne skupštine, a članovi su i potpredsednici parlamenta, predstavnici poslaničkih grupa i predsednik Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.

Filter za zakone i kontrola ministara

Odbori imaju važnu ulogu u donošenju zakona. Pre razmatranja predloga zakona na plenarnoj sednici, o njemu raspravlja nadležni odbor, koji razmatra predložena rešenja i podnete amandmane i Narodnoj skupštini dostavlja izveštaj sa mišljenjem i predlozima.

Ipak, to ne znači da zakon ne može da stigne na plenarnu sednicu ako odbor ne dostavi izveštaj. Poslovnik predviđa da se predlog zakona u tom slučaju razmatra i bez izveštaja odbora.

Pored toga, odbori imaju i kontrolnu ulogu u odnosu na izvršnu vlast. Ministri su dužni da jednom u tri meseca informišu nadležni odbor o radu svog ministarstva. Odbori razmatraju i izveštaje nezavisnih institucija, poput Zaštitnika građana i Poverenika, mogu da traže informacije od ministarstava, ali i da organizuju javna slušanja o važnim društvenim temama.

Foto: Damir Darvišagić

Kako se biraju članovi i predsednici?

Sastav odbora određuje se srazmerno broju poslanika koje svaka poslanička grupa ima u parlamentu. Kandidate za članove i njihove zamenike predlažu poslaničke grupe, a o njihovom izboru odlučuje Narodna skupština.

Broj članova nije isti u svim odborima. Većina ih ima po 17, pojedini imaju po 16, dok Odbor za kontrolu službi bezbednosti ima devet članova.

Predsednika i zamenika predsednika odbora na prvoj sednici biraju sami članovi tog radnog tela, iz svojih redova.

Predsednik saziva i vodi sednice, stara se da materijali stignu do svih članova, predlaže postupanje po peticijama građana i prati sprovođenje zaključaka odbora. Kao i svi ostali članovi, i predsednik odbora ima pravo glasa.

Foto: Prinskrin Youtube

Sednicama mogu da prisustvuju i poslanici koji nisu članovi tog odbora. Oni imaju pravo da učestvuju u raspravi, ali ne mogu da glasaju. Na sednice dolaze i predlagači zakona, predstavnici Vlade i institucija, kao i stručnjaci po pozivu.

Sednice su javne, ali mogu biti zatvorene

Rad skupštinskih odbora je po pravilu javan. Poslovnik predviđa da sednica radnog tela može da bude zatvorena za javnost na obrazložen predlog najmanje trećine od ukupnog broja njegovih članova. O tom predlogu odbor odlučuje bez pretresa.