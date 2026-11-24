STUDENTSKA LISTA O SMEĆU U SMEDEREVU: Nije kriva nova vlast, u gradu na vlasti i dalje SNS
Studentska lista - Student pobeđuju odbacila je danas tvrdnje poslanice Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić da je nova vlast dovela Smederevo u problem sa prikupljanjem i odlaganjem otpada, podsećajući da je u tom gradu na vlasti i dalje SNS.
"Nakon hapšenja gradonačelnice Smedereva i direktora Javnog komunalnog preduzeća (JKP) u Smederevu zbog nelegalne deponije u selu Radinac, odnošenje smeća staje. Nelegalna deponija, na kojoj su često izbijali požari, je problem grada već godinama. Takođe, mediji, koji su i dalje poslušnici stare vlasti, pokušavaju da svale krivicu na Studentsku listu za ovaj problem u Smederevu. Poslanica SNS Ana Brnabić objavila je snimak na kome tvrdi da je nova vlast dovela Smederevo u ovakvu situaciju. Podsećamo na činjenicu da je u Smederevu na vlasti i dalje SNS i njen režim", naveli su iz Studentske liste u objavi na svom sajtu i društvenim mrežama.
"Odlazeća vlast ništa nije uradila povodom ovoga, a požari se dešavaju par puta godišnje. Sada se dodatno rizikuje i zdravlje svih građana Smedereva, koji već godinama trpe ekološke probleme zbog obližnje Železare i zagađenja vazduha", navedeno je u saopštenju.
Dodaje se da su građani Smedereva 14. i 15. novembra ugledali planine smeća pored kontejnera i kanti, te da su studenti Smedereva poslali mejl JKP-u i zameniku gradonačelnice 15. novembra tražeći objašnjenje, ali odgovor nisu dobili.
Dan kasnije, kako se podseća, JKP "Zelenilo i groblja" Smederevo oglasilo se povodom situacije i saopštilo da zaposleni rade sve što je u njihovoj moći u trenutnim okolnostima, te da su postavili i dodatne kontejnere.
Podsećamo, policija u Smederevu uhapsila je 12. novembra ove godine gradonačelnicu Grada Smedereva Jasminu Vojinović (55), načelnicu Gradske uprave Smederevo Ivanu Mitrović Stamenković(43) i direktora JKP "Zelenilo i groblja" Miroslava Ilića, (43) upravo zbog divlje deponije u gradu.