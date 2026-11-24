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Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

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Ona je uputila je saučešće povodom smrti mitropolita Irineja, ističući njegovu erudiciju i značaj za SPC.

"Danas, na praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog, upokojio se mitropolit bački Irinej Bulović, poslednji od čuvene četvorice duhovnih sinova Svetog ave Justina Ćelijskog.

Godinama su u javnosti provejavale priče o nesuglasicama i narušenim odnosima između njega i mitropolita Amfilohija. Ipak, kada se u novembru 2020. godine opraštao od mitropolita Amfilohija, u svojoj besedi nad njegovim odrom izgovorio je:

„Želim da na današnji dan, pred ovde izloženim telom svog starijeg brata, duhovnog oca mnogih među vama, tačnije svih vas koji ste odavde…“

U tim rečima sadržano je mnogo više od oproštaja. Nazvavši Amfilohija svojim starijim bratom, vladika Irinej posvedočio je da je hrišćanska bratska ljubav iznad svega.

Bio je čovek izuzetne erudicije, jedan od najznačajnijih srpskih bogoslova našeg vremena, univerzitetski profesor i izvanredan besednik.

Ostaće upamćene i njegove reči o Кosovu i Metohiji: ”Ako pristanemo da nam uzmu Кosovo, nestaćemo sa lica zemlje.“

Njagovim upokojenjem završava se jedno veliko poglavlje u savremenoj istoriji Srpske pravoslavne crkve, koje su svojim životom, bogoslovljem i arhipastirskim služenjem obeležili duhovni sinovi ave Justina.

Danas je i najmlađi među njima otišao svojoj braći. Neka mu Gospod podari večni pokoj i Carstvo nebesko.