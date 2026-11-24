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Poslanica Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić reagovala je danas na reči predsednika Skupštine Srbije Aleksandra Čupića, koji je za studente koji posmatraju današnju sednicu sa galerije parlamenta rekao da su simbol stradanja.

Ona je poručila Čupiću da "treba da se stidite i da vas je sram što ste u ovom domu izrekli da su ovi studenti simbol stradanja, simbol stradanja u ovoj zemlji koja nije počela od vas, ali postoji velika šansa da ćete je vi dokrajčiti ukoliko se mi ne borimo dovoljno".

Brnabić: Simbol stradanja su kragujevački mučenici

- Dakle, simbol stradanja u ovoj zemlji, poštovani narodni poslanici i predsedniče Narodne skupštine, su kragujevački mučenici, učenici koji su direktno iz školskih klupa izvedeni na streljanje. Simbol stradanja i žrtve u ovoj zemlji je Miloje Pavlović, direktor muške gimnazije iz Kragujevca, koji je odbio ponudu da mu sačuvaju život uz čuvene reči "Pucajte, ja i dalje držim čas" - navela je Brnabić.

Ana Brnabić Foto: Marko Karović

Prozvala nastavnike, profesore i plenume

Kako je kazala, "nasuprot tome, simbol stradanja ne mogu biti ni nastavnici, ni profesori, ni docenti koji su ponavljali reči 'neću da držim čas dok se ne dokopam poslaničke ili ministarske fotelje', kao što simbol stradanja u ovoj zemlji ne mogu biti plenumi koji su bili primorani, svaki do jednog, da kupuju mašine za brojanje novca zbog neverovatnih suma novca koje su dobijali, a nisu pitali ni odakle, ni od koga, ni zašto".