- Javio sam se da ne bih zloupotrebljavao Poslovnik, Bakić nije imao pravo na repliku, ali mi nemamo problem. Neću ja postavljati to formalno pitanje, da li jeste ili nije, jer ne mislim da je loše da se čuje nešto. I ovo ste tačno rekli: dobili bismo obojica opomene, ali niste rekli da sam ja samo odgovarao. Nisam bio taj koji je to prouzrokovao, već odgovarao. Danas ste opet govorili o organizovanoj kriminalnoj grupi i koga ćete da gonite. Ne gonite vi, već gone tužioci koji jesu upregnuti u vaš sistem i rade ono što vi želite, i dobro je da to naglašavate. Samo moram da vam kažem, sada, pošto njega niste opomenuli, ja ću vama da kažem: vi ste organizovana kriminalna grupa i odgovaraćete, zapamtite šta sam vam rekao. Odgovaraćete, kako ćete odgovarati - rekao je on, a predsednik Skupštine Čupić mu je ponovo ugasio mikrofon kada je isteklo vreme.