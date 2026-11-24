ŽUSTRA RASPRAVA U SKUPŠTINI! Bakić: Neke od vas ćemo štititi, a neke goniti! Vučić: Vi ste organizovana kriminalna grupa i odgovaraćete!
- Jovo Bakić je u Skupštini rekao da 1.700.000 ljudi zaslužuje poštovanje, ali da će pripadnici organizovane kriminalne grupe biti gonjeni
- Aleksandar Vučić mu je uzvratio tvrdnjom da je Bakić organizovana kriminalna grupa i poručio da će odgovarati, dok mu je predsednik Skupštine ugasio mikrofon
Šef poslaničke grupe Studentske liste Jovo Bakić obratio se danas u Narodnoj skupštini Srbije i tom prilikom odgovorio na prethodne navode predsednika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandra Vučića.
- Samo kratko: moje reči su pogrešno protumačene. 1.700.000 ljudi zaslužuju svako poštovanje, i većina vas zaslužuje svako poštovanje, ali pripadnici organizovane kriminalne grupe će biti gonjeni. Hvala lepo - rekao je Bakić.
Za reč se ponovo javio Vučić.
- Javio sam se da ne bih zloupotrebljavao Poslovnik, Bakić nije imao pravo na repliku, ali mi nemamo problem. Neću ja postavljati to formalno pitanje, da li jeste ili nije, jer ne mislim da je loše da se čuje nešto. I ovo ste tačno rekli: dobili bismo obojica opomene, ali niste rekli da sam ja samo odgovarao. Nisam bio taj koji je to prouzrokovao, već odgovarao. Danas ste opet govorili o organizovanoj kriminalnoj grupi i koga ćete da gonite. Ne gonite vi, već gone tužioci koji jesu upregnuti u vaš sistem i rade ono što vi želite, i dobro je da to naglašavate. Samo moram da vam kažem, sada, pošto njega niste opomenuli, ja ću vama da kažem: vi ste organizovana kriminalna grupa i odgovaraćete, zapamtite šta sam vam rekao. Odgovaraćete, kako ćete odgovarati - rekao je on, a predsednik Skupštine Čupić mu je ponovo ugasio mikrofon kada je isteklo vreme.
Šef poslaničke grupe Studentske liste Jovo Bakić odgovorio je Vučiću.
- Što se tiče ovih 'vračaraca' o kojima govorite, to su vaši besprizornici iz Ćacistana koji su se otrgli kontroli i sada reketiraju ljude koji vas finansiraju, i dolazi do velikih problema, naravno. E sad, mi nemamo poluge moći da reagujemo, ne možemo da vas zaštitimo. Vi kontrolišete Ministarstvo unutrašnjih poslova, zaštitite se, a ja obećavam, kada dođemo, da ćemo neke od vas štititi, a neke od vas goniti - rekao je Bakić.