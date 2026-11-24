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Narodna poslanica poslaničke grupe "Studentska lista" Sanja Fric izjavila je danas da nema nikakve veze i da nije vršila stručne kontrole na projektu železničke pruge Novi Sad - Subotica, a šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić kazao je da je bila član revizijske komisije baš za taj projekat.

Fric je navela da nije učestvovala u vršenju stručne kontrole na tom projektu i istakla da na tom dokumentu nema ni njenog imena, ni njenog potpisa.

- Nisam učestvovala ni u projektovanju, ni u izvođenju, ni u vršenju stručnog nadzora, ni u tehničkoj kontroli. Nisam bila ni investitor, ni finansijer. Ja se bavim putevima - kazala je Fric.

Dodala je da ima drugih imena, kao što je ime šefa poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", šefa njegovog kabineta Ivice Kojića, savetnice Nataše Vukšić.

Foto: Printscreen

- Vi ste ubrzavali radove, pritiskali sve učesnike u projektu za dodatnih 65 miliona dolara koji su koštali građane Srbije. Vi ste dva puta, 2022. godine i 2024. godine, otvorili železničku stanicu u Novom Sadu, iako je oba puta bila gradilište - tvrdila je Fric dodajući da je po zakonima Srbije građanima boravak na gradilištu strogo zabranjen.

Istakla je da je bila član Republičke revizorne komisije od 2017. do 2020. godine i dodala da ju je tada "izbacio Vučić zato što je štitila interese Republike Srbije, za razliku od njega".

Fric je tvrdila i da poslednje dve godine Vučić i njegovi "poslušnici" i mediji sprovode orkestriranu medijsku kampanju protiv nje, čime je, kako je rekla, ugrožena i njena i bezbednost njene porodice.

- I doći će vreme da se tome stane na put. Važno je da građani znaju da predsednik Srbije nema nikakve formalne nadležnosti u praćenju projekata, nije ni investitor, nije ni finansijer - kazala je Fric.

Dodala je da je investitor bila Vlada Republike, finansijer Vlada Republike Srbije, a investitor Infrastruktura Železnice Srbije.

Kako je dodala, stručnu kontrolu vrše izvestioci revizione komisije, a ne reviziona komisija.

Navela je da mere o kojima je pričao Vučić propisuju izvestioci revizione komisije, a ne komisija.

- U pitanju je idejni projekat, po njemu se ne izvode ni radovi niti se dobija građevinska dozvola. Ovde su pojedini poslanici rekli da ne vole kada neko sudi, presuđuje i donosi odluke u tuđe ime, tako da vas molim da to ne radite - rekla je Fric.

Vučić: Bili ste član revizijske komisije baš za taj projekat

Vučić je odgovorio da je reč o najgorim lažima.

- Bili ste član revizijske komisije baš za taj projekat, gospođo Fric. Bili ste član revizijske komisije, a ja se pominjem u pričama: 'on je rekao da se ubrza'. Pa za svaki projekat sam rekao da se ubrza. Za svaki projekat u Srbiji. Nema nijedan projekat za koji nisam rekao da se ubrza - naglasio je Vučić.

Aleksandar Vučić Foto: Marko Karović

Kako je dodao, za razliku od poslanika "Studentske liste", želeo je da Srbija gradi i radi i da Srbija napreduje i da sve bude mnogo brže nego što jeste.

- Ali to nema veze sa tim da se nešto ne uradi po zanatskim uzusima, po stručnim uzusima, po bilo čemu. Uvek sam tražio da se stvari ubrzavaju i da se stvari rade. I tako ću da radim i u budućnosti. U tome je razlika između efikasnih i neefikasnih ljudi - rekao je Vučić.

Istakao je da nikada nikakvu odgovornost, za razliku od nje, nije imao na tom projektu.

Vučić je naglasio da joj nikada nije pretio i da nije imao pojma ni ko je do skoro.

- U životu nisam čuo za vaše ime i prezime, nikad vas ni odakle nisam skidao, postavljao, niti bilo šta. Međutim, vi ste obmanuli javnost. Naime, evo dokumenta izveštaja revizione komisije Ministarstva građevinarstva, sednica je održana 31. jula 2020. elektronskim putem, predmet: brza pruga Novi Sad-Subotica, uključujući rekonstrukciju i adaptaciju stanične zgrade u Novom Sadu.

- Odluka: dokumentacija se prihvata. Šta ste tražili kao deo te komisije i šta ste tada prihvatali, a kasnije ste oko železničkog čvora obične službene zgrade, tražili ste i plan i program istražnih radova, detaljan pregled svakog elementa postojeće čelične i betonske konstrukcije, merenje svakog preseka, ultrazvuk za debljinu lima i sve drugo - kazao je Vučić.

Dodao je da predsednik to ne mora da zna, ali da ona kao član revizorske komisije mora to da zna.