BAKIĆ - UNUTRAŠNJI POSLOVI, ŠOŠKIĆ - FINANSIJE Skupštinski odbori bez SNS: Ovo je spisak svih predloženih članova
- SNS je odlučio da ne učestvuje u radu skupštinskih odbora, a Aleksandar Vučić je to obrazložio tvrdnjom da se u zemlji urušava demokratija
- Predsednik parlamenta Aleksandar Čupić poslanicima je dostavio predlog za izbor članova i zamenika članova odbora, u kojem su i predstavnici manjinskih lista i Studentske liste
Nakon što je SNS doneo odluku da ne učestvuje u radu skupštinskih odbora, predsednik parlamenta Aleksandar Čupić poslanicima je dostavio predlog odluke o izboru članova i zamenika članova ovih radnih tela, među kojima se, osim poslanika Studentske liste, nalaze i predstavnici manjinskih lista.
Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić saopštio je na današnjoj sednici parlamenta da je ta grupa donela odluku da "ne učestvuje u radu odbora" zbog, kako je naveo, "urušavanja svega demokratskog što je u ovoj zemlji postojalo".
Od predstavnika manjinskih lista, Ahmedin Škrijelj iz SDA Sandžaka predložen je za člana Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Usame Zukorlić iz Stranke pravde i pomirenja za člana Odbora za spoljne poslove, Šaip Kamberi iz Albanske koalicije za člana Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, i Visar Mehmeri, takođe iz Albanske koalicije, za zamenika člana Odbora za kulturu i informisanje.
Među predloženim članovima i zamenicima članova skupštinskih odbora nema narodnih poslanika Saveza vojvođanskih Mađara.
U nastavku možete pročitati kompletan spisak predloženih članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije:
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo
dr Sanja Savčić, za člana,
- prof. dr Aleksandra Ilić, za zamenika člana,
Sarah El Sarag, za člana,
- Tatjana Žunić, za zamenika člana,
Jelka Aksentijević, za člana,
- Maja Krstić, za zamenika člana,
Petar Mitov, za člana,
- doc. dr Jovan Vujičić, za zamenika člana,
Feđa Dimović, za člana,
- dr Mario Reljanović, za zamenika člana,
Mirza Ramusović, za člana,
- Slobodan Savić, za zamenika člana,
Stanko Fuštar, za člana,
- Mitar Krstić, za zamenika člana,
Uroš Radovančev, za člana,
- prof. dr Rastko Jović, za zamenika člana,
Ahmedin Škrijelj, za člana,
- Adem Mavrić, za zamenika člana,
prof. dr Svetlana Stanarević, za člana,
- Vladan Mančić, za zamenika člana;
Odbor za odbranu i unutrašnje poslove
dr Predrag Mrđa, za člana,
- Mladen Krstić, za zamenika člana,
Aleksandar Arsić, za člana,
- prof. dr Milica Vasiljević Blagojević, za zamenika člana,
Dejan Ivanišević, za člana,
- Mikica Sibinović, za zamenika člana,
Feđa Dimović, za člana,
- Milan Matić, za zamenika člana,
prof. dr Svetlana Stanarević, za člana,
- prof. dr Rastko Jović, za zamenika člana,
Mitar Krstić, za člana,
- Slobodan Bubnjević, za zamenika člana,
dr Milana Pisarić, za člana,
- Vladan Mančić, za zamenika člana,
prof. dr Ljubica Oparnica, za člana,
- dr Janko Međedović, za zamenika člana,
prof. dr Jovo Bakić, za člana,
- prof. dr Radomir Saičić, za zamenika člana,
Stanko Fuštar, za člana,
- Milan Bogunović, za zamenika člana;
Odbor za spoljne poslove
Adem Mavrić, za člana,
- Sara Valentik, za zamenika člana,
Mikica Sibinović, za člana,
- Nikola Mikić, za zamenika člana,
Ivana Petrović, za člana,
- Katarina Stanković, za zamenika člana,
prof. dr Milena Petrović, za člana,
- prof. dr Oliver Tošković, za zamenika člana,
Vladan Jovanović, za člana,
- mr Marijana Cvetković Marković, za zamenika člana,
prof. dr Tatjana Paunović, za člana,
- Ana Trifunović, za zamenika člana,
dr Milica Jovanović, za člana,
- Katarina Šćepanović, za zamenika člana,
dr Aleksandar Nešković, za člana,
- prof. dr Jovo Bakić, za zamenika člana,
dr Stanislav Milošević, za člana,
- dr Slobodan Vukosavić, za zamenika člana,
Usame Zukorlić, za člana,
- doc. dr Sanja Fric, za zamenika člana;
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu
doc. dr Jovan Vujičić, za člana,
- Marija Mitrović, za zamenika člana,
Feđa Dimović, za člana,
- Dragan Bogojević, za zamenika člana,
Tanja Đorđević Hamidović, za člana,
- Miloš Jevtić, za zamenika člana,
Sarah El Sarag, za člana,
- Mitar Krstić, za zamenika člana,
Jelka Aksentijević, za člana,
- prof. dr Ljubica Oparnica, za zamenika člana,
Vladan Mančić, za člana,
- Slobodan Savić, za zamenika člana,
Petar Mitov, za člana,
- Zoran Stojiljković, za zamenika člana,
prof. dr Aleksandra Ilić, za člana,
- Stanko Fuštar, za zamenika člana,
dr Milana Pisarić, za člana,
- dr Marija Maruna, za zamenika člana,
Mirza Ramusović, za člana,
- dr Sanja Savčić, za zamenika člana;
Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova
Sara Valentik, za člana,
- prof. dr Mirjana Nikolić, za zamenika člana,
prof. dr Marina Petrović Julić, za člana,
- Andrea Besedeš Nađ, za zamenika člana,
Jovana Jemović, za člana,
- Vladan Jovanović, za zamenika člana,
Slavica Filipović, za člana,
- Tanja Đorđević Hamidović, za zamenika člana,
Jelena Petrović, za člana,
- doc. dr Nemanja Krstić, za zamenika člana,
Aleksandar Vasov, za člana,
- Jugoslav Ristić, za zamenika člana,
dr Vladimir Savić, za člana,
- Mirza Ramusović, za zamenika člana,
mr Vesna Seničić, za člana,
- prof. dr Dragan Stojić, za zamenika člana,
Tatjana Petrović Ropret, za člana,
- Željko Hubač, za zamenika člana,
Šaip Kamberi, za člana,
- Milena Đorđević, za zamenika člana;
Odbor za dijasporu i Srbe u regionu
Dejan Đurđev, za člana,
- Dejan Bodiroga, za zamenika člana,
Tihomir Stanić, za člana,
- prof. dr Lidija Dimitrijević, za zamenika člana,
Ana Trifunović, za člana,
- Dragan Jovanović, za zamenika člana,
Katarina Šćepanović, za člana,
- prof. dr Vera Radović, za zamenika člana,
Tatjana Žunić, za člana,
- prof. dr Zorica Stojanović, za zamenika člana,
Uroš Mikić, za člana,
- mr Marijana Cvetković Marković, za zamenika člana,
Jugoslav Gašić, za člana,
- dr Stanislav Milošević, za zamenika člana,
dr Miroslav Andrić, za člana,
- Stefan Mladenović, za zamenika člana,
prof. dr Slavoljub Uzunović, za člana,
- mr Biljana Radovanović Brkanović, za zamenika člana;
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku
Goran Perišić, za člana,
- dr Milica Jovanović, za zamenika člana,
dr Miloš Todorović, za člana,
- dr Predrag Mrđa, za zamenika člana,
dr Ivan Ćirić, za člana,
- Jugoslav Ristić, za zamenika člana,
dr Marija Čupić, za člana,
- prof. dr Dragan Stojković, za zamenika člana,
dr Dejan Jakšić, za člana,
- dr Dejan Šoškić, za zamenika člana,
Dražen Drašković, za člana,
- Živojin Milovanović, za zamenika člana,
dr Vesna Spasojević Brkić, za člana,
- Mikica Sibinović, za zamenika člana,
dr Gordana Stefanović, za člana,
- prof. dr Zoran Stevanović, za zamenika člana,
dr Danijela Stošić Panić, za člana,
- prof. dr Aleksandar Milojković, za zamenika člana,
prof. dr Sreten Stojanović, za člana,
- Zoran Tajić, za zamenika člana;
Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava
dr Dejan Jakšić, za člana,
- prof. dr Milena Petrović, za zamenika člana,
prof. dr Dragan Stojković, za člana,
- prof. dr Milica Vasiljević Blagojević, za zamenika člana,
prof. dr Dušan Đurđević, za člana,
- Sanela Ramadanović, za zamenika člana,
prof. dr Dragan Stojić, za člana,
- Dejan Ivanišević, za zamenika člana,
Miloš Jevtić, za člana,
- dr Imre Krizmanić, za zamenika člana,
dr Miloš Todorović, za člana,
- dr Danijela Stošić Panić, za zamenika člana,
dr Marija Čupić, za člana,
- dr Milica Jovanović, za zamenika člana,
Andrea Besedeš Nađ, za člana,
- Milan Matić, za zamenika člana,
dr Dejan Šoškić, za člana,
- prof. dr Jovana Devetaković, za zamenika člana,
dr Dragan Milićev, za člana,
- dr Marija Maruna, za zamenika člana;
Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Aleksandar Vasov, za člana,
- Andrea Besedeš Nađ, za zamenika člana,
prof. dr Jovana Devetaković, za člana,
- prof. dr Zoran Stevanović, za zamenika člana,
Saša Tomas, za člana,
- Ivan Milosavljević, za zamenika člana,
Jovana Jemović, za člana,
- dr Imre Krizmanić, za zamenika člana,
Mladen Krstić, za člana,
- dr Ivan Ćirić, za zamenika člana,
Igor Cepledi, za člana,
- dr Dragan Cvetković, za zamenika člana,
prof. dr Zorica Stojanović, za člana,
- Dejan Ivanišević, za zamenika člana,
Dragan Bogojević, za člana,
- Milan Bogunović, za zamenika člana,
Zlatko Kokanović, za člana,
- prof. dr Ana Savić, za zamenika člana,
Toša Turčić, za člana,
- Milan Matić, za zamenika člana;
Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije
Aleksandar Arsić, za člana,
- prof. dr Sreten Stojanović, za zamenika člana,
Zoran Tajić, za člana,
- dr Predrag Mrđa, za zamenika člana,
dr Marija Maruna, za člana,
- prof. dr Ana Savić, za zamenika člana,
Igor Mikitišin, za člana,
- prof. dr Dragan Stojić, za zamenika člana,
prof. dr Aleksandar Milojković, za člana,
- Dražen Drašković, za zamenika člana,
Ivan Milosavljević, za člana,
- dr Milan Zdravković, za zamenika člana,
dr Marko Nikolić, za člana,
- prof. dr Dušan Đurđević, za zamenika člana,
doc. dr Sanja Fric, za člana,
- dr Vesna Spasojević Brkić, za zamenika člana,
dr Dragan Milićev, za člana,
- prof. dr Zorica Stojanović, za zamenika člana,
dr Imre Krizmanić, za člana,
- Zlatko Kokanović, za zamenika člana;
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo
Maja Crnogorac Đurić, za člana,
- Marija Milovanović, za zamenika člana,
Katarina Šćepanović, za člana,
- Slavica Filipović, za zamenika člana,
prof. dr Radomir Saičić, za člana,
- dr Irena Ljubomirović, za zamenika člana,
Suzana Rogan, za člana,
- mr Vesna Seničić, za zamenika člana,
Tatjana Petrović Ropret, za člana,
- Marija Mitrović, za zamenika člana,
prof. dr Milica Vasiljević Blagojević, za člana,
- dr Aleksandra Popin, za zamenika člana,
dr Milan Zdravković, za člana,
- dr Vesna Spasojević Brkić, za zamenika člana,
dr Milica Jovanović, za člana,
- dr Marko Nikolić, za zamenika člana,
dr Daliborka Purić, za člana,
- prof. dr Vera Radović, za zamenika člana,
dr Anđelka Bulatović, za člana,
- prof. dr Tatjana Paunović, za zamenika člana;
Odbor za Kosovo i Metohiju
doc. dr Jugoslav Gašić, za člana,
- prof. dr Radomir Saičić, za zamenika člana,
Dejan Đurđev, za člana,
- Mladen Krstić, za zamenika člana,
prof. dr Dušan Đurđević, za člana,
- Ivana Petrović, za zamenika člana,
prof. dr Milena Petrović, za člana,
- Marija Vulović, za zamenika člana,
Feđa Dimović, za člana,
- dr Dragana Đorđević, za zamenika člana,
Nikola Mikić, za člana,
- Aleksandra Štimac, za zamenika člana,
Saša Tomas, za člana,
- Igor Cepledi, za zamenika člana,
Tatjana Petrović Ropret, za člana,
- Jovana Jemović, za zamenika člana,
dr Daliborka Purić, za člana,
- Dražen Drašković, za zamenika člana;
Odbor za kulturu i informisanje
Slobodan Bubnjević, za člana,
- Ivana Petrović, za zamenika člana,
Marija Vulović, za člana,
- Tihomir Stanić, za zamenika člana,
Bojan Dimitrijević, za člana,
- Željko Hubač, za zamenika člana,
dr Milena Đorđević, za člana,
- mr Tibor Lazar, za zamenika člana,
Uroš Mikić, za člana,
- dr Aleksandra Popin, za zamenika člana,
Nikola Mikić, za člana,
- Suzana Rogan, za zamenika člana,
Stefan Mladenović, za člana,
- prof. dr Slavoljub Uzunović, za zamenika člana,
prof. dr Mirjana Nikolić, za člana,
- Dragan Jovanović, za zamenika člana,
mr Biljana Radovanović Brkanović, za člana,
- dr Janko Međedović, za zamenika člana,
mr Marijana Cvetković Marković, za člana,
- Visar Mehmeti, za zamenika člana;
Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva
Tomislav Veljković, za člana,
- dr Aleksandar Baucal, za zamenika člana,
doc. dr Nemanja Krstić, za člana,
- Jelka Aksentijević, za zamenika člana,
prof. dr Ivan Mijailović, za člana,
- dr Marija Bjelobrk, za zamenika člana,
Živojin Milovanović, za člana,
- Milina Marić, za zamenika člana,
dr Mario Reljanović, za člana,
- Aleksandra Perkov, za zamenika člana,
Jugoslav Ristić, za člana,
- Goran Perišić, za zamenika člana,
Vesna Srećković, za člana,
- prof. dr Oliver Tošković, za zamenika člana,
Zoran Stojiljković, za člana,
- Maja Crnogorac Đurić, za zamenika člana,
Vladan Jovanović, za člana,
- Toša Turčić, za zamenika člana,
dr Janko Međedović, za člana,
- Aleksandar Cvetković, za zamenika člana;
Odbor za zdravlje i porodicu
dr Marija Bjelobrk, za člana,
- dr Aleksandar Nešković, za zamenika člana,
Maja Krstić, za člana,
- Tatjana Pejić, za zamenika člana,
dr Vladimir Savić, za člana,
- Jelena Petrović, za zamenika člana,
Aleksandra Štimac, za člana,
- Ana Trifunović, za zamenika člana,
Milina Marić, za člana,
- Tatjana Žunić, za zamenika člana,
prof. dr Lidija Dimitrijević, za člana,
- Tatjana Petrović Ropret, za zamenika člana,
Aleksandar Cvetković, za člana,
- Aleksandra Perkov, za zamenika člana,
Katarina Stanković, za člana,
- Maja Krstić, za zamenika člana,
dr Miroslav Andrić, za člana,
- Slobodan Savić, za zamenika člana;
Odbor za zaštitu životne sredine
dr Dragana Đorđević, za člana,
- Milan Bogunović, za zamenika člana,
Zlatko Kokanović, za člana,
- Aleksandar Vasov, za zamenika člana,
dr Imre Krizmanić, za člana,
- prof. dr Jovana Devetaković, za zamenika člana,
Sanela Ramadanović, za člana,
- Bojan Dimitrijević, za zamenika člana,
prof. dr Ana Savić, za člana,
- Zoran Tajić, za zamenika člana,
prof. dr Zoran Stevanović, za člana,
- Ivan Milosavljević, za zamenika člana,
dr Gordana Stefanović, za člana,
- prof. dr Ivan Mijailović, za zamenika člana,
prof. dr Marija Lesjak, za člana,
- Zoran Stojiljković, za zamenika člana,
dr Dragan Cvetković, za člana,
- Igor Cepledi, za zamenika člana;
Odbor za evropske integracije
doc. dr Jovan Vujičić, za člana,
- prof. dr Tatjana Paunović, za zamenika člana,
dr Slobodan Vukosavić, za člana,
- dr Sanja Savčić, za zamenika člana,
dr Aleksandar Baucal, za člana,
- Marija Čupić, za zamenika člana,
Maja Krstić, za člana,
- Adem Mavrić, za zamenika člana,
dr Irena Ljubomirović, za člana,
- Katarina Stanković, za zamenika člana,
dr Aleksandar Nešković, za člana,
- dr Gordana Stefanović, za zamenika člana,
dr Milana Pisarić, za člana,
- dr Danijela Stošić Panić, za zamenika člana,
dr Ilija Srdanović, za člana,
- Sara Valentik, za zamenika člana,
Željko Hubač, za člana,
- dr Milan Zdravković, za zamenika člana,
prof. dr Oliver Tošković, za člana,
- prof. dr Marina Petrović Julić, za zamenika člana;
Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja
Stanko Fuštar, za člana,
- Slobodan Bubnjević, za zamenika člana,
Jelka Aksentijević, za člana,
- prof. dr Rastko Jović, za zamenika člana,
dr Anđelka Bulatović, za člana,
- Miloš Jevtić, za zamenika člana,
prof. dr Tatjana Grujić, za člana,
- Marija Milovanović, za zamenika člana,
Jugoslav Ristić, za člana,
- Tatjana Pejić, za zamenika člana,
prof. dr Dragan Stojković, za člana,
- Uroš Radovančev, za zamenika člana,
prof. dr Saša Belić, za člana,
- dr Danijela Stošić Panić, za zamenika člana,
Sarah El Sarag, za člana,
- dr Ivan Ćirić, za zamenika člana,
prof. dr Ljubica Oparnica, za člana,
- dr Dejan Šoškić, za zamenika člana,
doc. dr Sanja Fric, za člana,
- dr Dejan Jakšić, za zamenika člana;
Odbor za kontrolu službi bezbednosti
Mitar Krstić, za člana,
- prof. dr Saša Belić, za zamenika člana,
prof. dr Svetlana Stanarević, za člana,
- prof. dr Marija Lesjak, za zamenika člana,
prof. dr Aleksandra Ilić, za člana,
- dr Milana Pisarić, za zamenika člana,
prof. dr Jovo Bakić, za člana,
- Petar Mitov, za zamenika člana,
Mikica Sibinović, za člana,
- Jelka Aksentijević, za zamenika člana;
Odbor za prava deteta
Maja Crnogorac Đurić, za člana, predstavnik Poslaničke grupe "Studentska lista",
- prof. dr Vera Radović, za zamenika člana,
Marija Milovanović, za člana, predstavnik Poslaničke grupe "Studentska lista",
- dr Daliborka Purić, za zamenika člana,
Marija Mitrović, za člana, predstavnik Poslaničke grupe "Studentska lista",
- prof. dr Tatjana Grujić, za zamenika člana.
(Kurir.rs/N1)