RAD PARLAMENTA
NEMA ZAVRŠETKA U 18 ČASOVA: Skupština nastavlja rad, Čupić objasnio zbog čega
- Aleksandar Čupić najavio je da će Skupština Srbije raditi i posle 18 časova, kako bi što pre usvojila akte sa dnevnog reda
- U toku je rasprava o izboru članova radnih tela, a potom sledi izbor sastava stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama
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Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić najavio je danas da će parlament raditi i posle 18.00 časova.
"Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27 i članu 87, stavovima 2 i 3 Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da ćemo danas raditi posle 18.00, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice. Videćemo kako će teći sednica i koliko će nam vremena trebati, ako nam bude trebalo", rekao je Čupić.
U Skupštini je u toku rasprava o izboru članova radnih tela, a nakon toga treba da se pređe na poslednju tačku dnevnog reda - izbor sastava stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.
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