"Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27 i članu 87, stavovima 2 i 3 Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da ćemo danas raditi posle 18.00, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice. Videćemo kako će teći sednica i koliko će nam vremena trebati, ako nam bude trebalo", rekao je Čupić.