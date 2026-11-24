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Poslanica Ana Brnabić ponovo je kritikovala rad institucija i rukovodstvo Skupštine Srbije, tvrdeći da nije reagovano nakon pretnji smrću koje je, kako je navela, dobio Aleksandar Vučić, ali ni nakon pretnji upućenih njoj i njenoj porodici. Ona je tokom obraćanja u parlamentu govorila i o pretnjama njenom sedmogodišnjem detetu i deci Dragana Vučićevića.

- Aleksandar Vučić, kao šef naše poslaničke grupe, je juče javno prijavio da je dobio najbrutalnije, najotvorenije pretnje smrću od strane Vračarskog klana. Niko nije reagovao. Nadležne institucije nisu reagovale, tužilaštvo nije reagovalo, policija nije reagovala, svi pod kontrolom studentske liste. Ali nije reagovao ni predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, pošto smo svi mi vaši, i čuvaćete dostojanstvo svakog od nas.

Da li ste zvali Aleksandra Vučića da pitate da li kao predsednik Narodne skupštine nešto treba da uradite, nešto da preduzmete tim povodom? Kako će se time baviti određeni skupštinski odbor u kome mi nećemo učestvovati zato što ne pristajemo na vaša ponižavanja?

Pa neće se baviti, kao što se ne bavite ni vi. Pa ako ga ubiju, što bi vi rekli, tim bolje, manje vode će da pije, a neće ni da koristi kiseonik, pošto ste i jedno i drugo hteli da mu oduzmete. Dakle, da ponovim: da li ste pitali za pomoć? Da li ste pitali da li je potrebna zaštita? Da li ste pitali da kao predsednik Narodne skupštine i vd predsednika republike treba nešto da uradite, šef poslaničke grupe, najveće opozicione poslaničke grupe? Ne. Prekjuče je meni stigla pretnja da će mi dete klati na Terazijama. Da će moje dete klati na Terazijama, zajedno sa decom. Vidim da vam je smešno, mnogima od vas, i to je posebno zanimljivo: koliko ljudskosti u vama nema. Ja razumem da mi je stigla pretnja da će klati mene na Terazijama, pa se smejete na to. U redu, reč ne bih rekla. Ali dete od 7 godina? I da se smejete na to? Čije god dete to bilo. I to vam je smešno.