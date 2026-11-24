VUČIĆ OŠTRO NOVOJ VLASTI: "Smetaju vam Beograd na vodi, EXPO i metro, jer nikada nećete umeti ništa da izgradite!"
Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić kritikovao je danas u Skupštini najave revizije projekata, poručujući novoj vlasti da će, ukoliko dođe do takvih poteza, morati da preuzme odgovornost za posledice i objasni građanima šta bi takva politika značila za investicije u Srbiji.
- I onda, kada to sve znate i kada dobro znate da ništa od toga ne znate, onda vam jedino ostaje da pričate o tome kako ćete da vršite reviziju svega. Pa vršite, k'o Boga vas molim! Samo ima jedan problem u svemu tome: nemojte posle da se pravite naivni i da ne znate da objasnite ljudima zašto ste oterali sve investitore iz zemlje i zašto sa vama niko živ neće nikada da radi - rekao je Vučić i nastavio:
- Naravno, smeta vam Beograd na vodi. Naravno, smeta vam EXPO. Smeta vam i metro. Smeta vam sve ono što su najveći projekti koje nikada ne biste uradili. Ne biste uradili zato što nemate ni znanja ni sposobnosti, ali najviše volite da dobijete novac od projekata, kao pravi parazitski sloj od države, ali da nikada nijednu odluku ne donosite i da nikada ništa ne napravite.