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Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić kritikovao je danas u Skupštini najave revizije projekata, poručujući novoj vlasti da će, ukoliko dođe do takvih poteza, morati da preuzme odgovornost za posledice i objasni građanima šta bi takva politika značila za investicije u Srbiji.

- I onda, kada to sve znate i kada dobro znate da ništa od toga ne znate, onda vam jedino ostaje da pričate o tome kako ćete da vršite reviziju svega. Pa vršite, k'o Boga vas molim! Samo ima jedan problem u svemu tome: nemojte posle da se pravite naivni i da ne znate da objasnite ljudima zašto ste oterali sve investitore iz zemlje i zašto sa vama niko živ neće nikada da radi - rekao je Vučić i nastavio: