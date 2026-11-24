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Pored političkih programa i poslaničkih debata, zanimljiv pogled na dinamiku u Narodnoj skupštini pružaju i datumi rođenja njenih aktera. Prema tradicionalnoj astrologiji i opštim karakteristikama zodijaka, u poslaničkim klupama i na čelnim pozicijama okupljeni su predstavnici vatrenih, zemljanih, vazdušnih i vodenih znakova.

Pogledajte kakve osobine zvezde pripisuju svakom od njih.

Prema tradicionalnim astrološkim tumačenjima, datum rođenja otkriva kom horoskopskom znaku svako pripada, kao i opšte karakteristike koje se vekovima vezuju za te znakove zodijaka. U nastavku donosimo pregled horoskopskih znakova i osnovnih astroloških osobina poslanika i šefova poslaničkih grupa:

Jovo Bakić (23. mart 1970.) — Ovan

Prema astrološkim tumačenjima, osobe rođene u znaku Ovna važe za energične, direktne i sklone preuzimanju inicijative. Ovaj vatreni znak karakterišu borbenost, brzina u reagovanju i otvoreno iznošenje stavova bez zadrške. U kolektivnom radu Ovnovi teže liderskoj poziciji i retko odustaju od svojih uverenja.

1/7 Vidi galeriju Jovo Bakić Foto: Marko Kranjc, Petar Aleksić Mondo

Aleksandar Vučić (5. mart 1970.) — Ribe

Prema tradicionalnoj astrologiji, Ribe su vodeni znak poznat po snažnoj intuiciji, prilagodljivosti i izraženoj emocionalnoj inteligenciji. Osobe rođene u ovom znaku često sagledavaju širu sliku situacije i oslanjaju se na sopstveni osećaj u donošenju odluka. Takođe ih odlikuju upornost u ostvarivanju ciljeva i sposobnost da se snađu u složenim okolnostima.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Vučić Foto: Marko Karović, Marko Kranjc

Dejan Šoškić (15. mart 1967.) — Ribe

Ribe su najempatičniji znak zodijaka, uvek spremne da saslušaju i razumeju druge bez osuđivanja. Njihova mašta i unutrašnji svet su izuzetno bogati, zbog čega često imaju umetnički dar ili neobičan pogled na život. Ponekad umeju da se povuku u svoj mir kada im je previše buke i drame iz spoljašnjeg sveta.

1/7 Vidi galeriju Dejan Šoškić Foto: Marko Karović, Ilija Ilić

Aleksandar Čupić (17. februar 1978.) — Vodolija

Astrološki priručnici Vodoliju opisuju kao vazdušni znak usmeren ka idejama, inovacijama i društvenim promenama. Osobe rođene u ovom periodu cene nezavisnost u razmišljanju, originalnost i timski duh. Često nastupaju racionalno, sa fokusom na dugoročne planove i šire društvene teme.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Čupić Foto: Marko Karović, Marko Kranjc

Radomir Saičić (31. oktobar 1961.) — Škorpija

U tradicionalnoj astrologiji, Škorpija važi za jedan od najintenzivnijih vodenih znakova, poznat po odlučnosti, strateškom razmišljanju i snažnoj volji. Osobe rođene u ovom znaku ne odustaju lako pred preprekama i pažljivo analiziraju svaki korak. Njihov nastup često odlikuju ozbiljnost, fokusiranost i lojalnost principima za koje se zalažu.

1/9 Vidi galeriju Radomir Saičić Foto: Petar Aleksić Mondo, Marko Karović, Ilija Ilić

Bojan Dimitrijević (4. novembar 1973.) — Škorpija

Kao i svi pripadnici znaka Škorpije, prema opštim astrološkim opisima, odlikuje se dubokom analitičnošću, istrajnošću i izraženom samokontrolom. Ovaj znak teži suštini problema i ne zadovoljava se površnim rešenjima. U komunikaciji su Škorpije direktne, odmerene i sklone detaljnom promišljanju pre nego što donesu konačan sud.

1/9 Vidi galeriju Bojan Dimitrijević Foto: Instagram, Parlament.rs, Nemanja Nikolić

Dragan Jovanović (4. oktobar 1965.) — Vaga

Prema astrološkim karakteristikama, Vaga je vazdušni znak koji teži ravnoteži, diplomatiji i pronalaženju kompromisa u međuljudskim odnosima. Osobe rođene u ovom znaku cene dijalog, pravednost i skladno funkcionisanje okruženja. Sklone su tome da pažljivo odmere sve argumente pre nego što zauzmu konačan stav.

Dragan Jovanović Foto: Petar Aleksić, Miloš MIškov

Ana Brnabić (28. septembar 1975.) — Vaga

Astrološka tumačenja navode da pripadnici znaka Vage poseduju izražene veštine komunikacije, taktičnost i sposobnost povezivanja različitih strana. Kao vazdušni znak, Vaga se oslanja na logiku, argumentaciju i održavanje stabilnosti u radnom okruženju. U izazovnim situacijama nastoji da zadrži smirenost i fokus na dogovoru.

1/6 Vidi galeriju Ana Brnabić Foto: Marko Karović, Printscreen/Youtube

Sara Valentik (9. decembar 2000.) — Strelac

Prema opštim astrološkim opisima, Strelac je vatreni znak prepoznatljiv po optimizmu, entuzijazmu i otvorenosti za nova iskustva. Osobe rođene u ovom znaku odlikuju iskrenost, sloboda duha i težnja ka stalnom učenju i širenju vidika. U javnom nastupu zrače energijom, direktnošću i verom u sopstvene ideje.

Sara Valentik Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Lidija Vukićević (20. jul 1962.) — Rak

U tradicionalnoj astrologiji, Rak je vodeni znak poznat po snažnoj emotivnosti, empatiji i privrženosti porodici i tradiciji. Osobe rođene u ovom znaku imaju izražen zaštitnički instinkt i oslanjaju se na intuiciju u odnosima sa ljudima. Iako deluju blago, Rakovi umeju da budu veoma istrajni i odlučni kada brane ono do čega im je stalo.

1/8 Vidi galeriju Lidija Vukićević Foto: Marko Karović, Petar Aleksić Mondo

Miloš Pavlović (6. septembar 2003.) — Devica

Prema astrološkim priručnicima, Devica je zemljani znak koji karakterišu preciznost, analitičnost i visok stepen odgovornosti prema obavezama. Osobe rođene u ovom znaku obraćaju pažnju na detalje, cene red i oslanjaju se na činjenice i praktična rešenja. U radu su sistematične, vredne i sklone temeljnoj pripremi.

1/5 Vidi galeriju Miloš Pavlović Foto: Ilija Ilić, Privatna arhiva

Vodeni znaci najdominantniji

Prema podacima i datumima rođenja navedenih poslanika i šefova poslaničkih grupa iz prethodnog pregleda, u grupi od deset pomenutih aktera dominiraju vodeni znaci, kojih ima ukupno četiri.

Raspored po elementima, prema tradicionalnoj astrološkoj podeli, izgleda ovako:

Vodeni znaci (4 predstavnika): Aleksandar Vučić (Ribe), Radomir Saičić (Škorpija), Bojan Dimitrijević (Škorpija) i Lidija Vukićević (Rak).

Vazdušni znaci (3 predstavnika):Aleksandar Čupić (Vodolija), Dragan Jovanović (Vaga) i Ana Brnabić (Vaga).

Vatreni znaci (2 predstavnika): Jovo Bakić (Ovan) i Sara Valentik (Strelac).

Zemljani znaci (1 predstavnik): Miloš Pavlović (Devica).

Kada je reč o pojedinačnim horoskopskim znacima među navedenim imenima, po dva predstavnika imaju Škorpija i Vaga, dok ostali imaju po jednog.