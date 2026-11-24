KO JE ROĐEN DA VLADA, A KO NE ODUSTAJE NI ZA ŽIVU GLAVU? Pogledajte šta su u horoskopu poslanici Skupštine: Ovakav spoj znakova obećava buru u Skupštini!
- U skupštinskoj postavi od deset navedenih aktera dominiraju vodeni znaci, kojih ima četiri, dok su po dva predstavnika Škorpija i Vaga.
- Među pomenutima su Aleksandar Vučić kao Ribe, Radomir Saičić i Bojan Dimitrijević kao Škorpije, a Lidija Vukićević kao Rak.
- Vazdušni znaci broje tri predstavnika, vatreni dva, a jedini zemljani znak u ovom pregledu je Miloš Pavlović kao Devica.
Pored političkih programa i poslaničkih debata, zanimljiv pogled na dinamiku u Narodnoj skupštini pružaju i datumi rođenja njenih aktera. Prema tradicionalnoj astrologiji i opštim karakteristikama zodijaka, u poslaničkim klupama i na čelnim pozicijama okupljeni su predstavnici vatrenih, zemljanih, vazdušnih i vodenih znakova.
Pogledajte kakve osobine zvezde pripisuju svakom od njih.
Prema tradicionalnim astrološkim tumačenjima, datum rođenja otkriva kom horoskopskom znaku svako pripada, kao i opšte karakteristike koje se vekovima vezuju za te znakove zodijaka. U nastavku donosimo pregled horoskopskih znakova i osnovnih astroloških osobina poslanika i šefova poslaničkih grupa:
Jovo Bakić (23. mart 1970.) — Ovan
Prema astrološkim tumačenjima, osobe rođene u znaku Ovna važe za energične, direktne i sklone preuzimanju inicijative. Ovaj vatreni znak karakterišu borbenost, brzina u reagovanju i otvoreno iznošenje stavova bez zadrške. U kolektivnom radu Ovnovi teže liderskoj poziciji i retko odustaju od svojih uverenja.
Aleksandar Vučić (5. mart 1970.) — Ribe
Prema tradicionalnoj astrologiji, Ribe su vodeni znak poznat po snažnoj intuiciji, prilagodljivosti i izraženoj emocionalnoj inteligenciji. Osobe rođene u ovom znaku često sagledavaju širu sliku situacije i oslanjaju se na sopstveni osećaj u donošenju odluka. Takođe ih odlikuju upornost u ostvarivanju ciljeva i sposobnost da se snađu u složenim okolnostima.
Dejan Šoškić (15. mart 1967.) — Ribe
Ribe su najempatičniji znak zodijaka, uvek spremne da saslušaju i razumeju druge bez osuđivanja. Njihova mašta i unutrašnji svet su izuzetno bogati, zbog čega često imaju umetnički dar ili neobičan pogled na život. Ponekad umeju da se povuku u svoj mir kada im je previše buke i drame iz spoljašnjeg sveta.
Aleksandar Čupić (17. februar 1978.) — Vodolija
Astrološki priručnici Vodoliju opisuju kao vazdušni znak usmeren ka idejama, inovacijama i društvenim promenama. Osobe rođene u ovom periodu cene nezavisnost u razmišljanju, originalnost i timski duh. Često nastupaju racionalno, sa fokusom na dugoročne planove i šire društvene teme.
Radomir Saičić (31. oktobar 1961.) — Škorpija
U tradicionalnoj astrologiji, Škorpija važi za jedan od najintenzivnijih vodenih znakova, poznat po odlučnosti, strateškom razmišljanju i snažnoj volji. Osobe rođene u ovom znaku ne odustaju lako pred preprekama i pažljivo analiziraju svaki korak. Njihov nastup često odlikuju ozbiljnost, fokusiranost i lojalnost principima za koje se zalažu.
Bojan Dimitrijević (4. novembar 1973.) — Škorpija
Kao i svi pripadnici znaka Škorpije, prema opštim astrološkim opisima, odlikuje se dubokom analitičnošću, istrajnošću i izraženom samokontrolom. Ovaj znak teži suštini problema i ne zadovoljava se površnim rešenjima. U komunikaciji su Škorpije direktne, odmerene i sklone detaljnom promišljanju pre nego što donesu konačan sud.
Dragan Jovanović (4. oktobar 1965.) — Vaga
Prema astrološkim karakteristikama, Vaga je vazdušni znak koji teži ravnoteži, diplomatiji i pronalaženju kompromisa u međuljudskim odnosima. Osobe rođene u ovom znaku cene dijalog, pravednost i skladno funkcionisanje okruženja. Sklone su tome da pažljivo odmere sve argumente pre nego što zauzmu konačan stav.
Ana Brnabić (28. septembar 1975.) — Vaga
Astrološka tumačenja navode da pripadnici znaka Vage poseduju izražene veštine komunikacije, taktičnost i sposobnost povezivanja različitih strana. Kao vazdušni znak, Vaga se oslanja na logiku, argumentaciju i održavanje stabilnosti u radnom okruženju. U izazovnim situacijama nastoji da zadrži smirenost i fokus na dogovoru.
Sara Valentik (9. decembar 2000.) — Strelac
Prema opštim astrološkim opisima, Strelac je vatreni znak prepoznatljiv po optimizmu, entuzijazmu i otvorenosti za nova iskustva. Osobe rođene u ovom znaku odlikuju iskrenost, sloboda duha i težnja ka stalnom učenju i širenju vidika. U javnom nastupu zrače energijom, direktnošću i verom u sopstvene ideje.
Lidija Vukićević (20. jul 1962.) — Rak
U tradicionalnoj astrologiji, Rak je vodeni znak poznat po snažnoj emotivnosti, empatiji i privrženosti porodici i tradiciji. Osobe rođene u ovom znaku imaju izražen zaštitnički instinkt i oslanjaju se na intuiciju u odnosima sa ljudima. Iako deluju blago, Rakovi umeju da budu veoma istrajni i odlučni kada brane ono do čega im je stalo.
Miloš Pavlović (6. septembar 2003.) — Devica
Prema astrološkim priručnicima, Devica je zemljani znak koji karakterišu preciznost, analitičnost i visok stepen odgovornosti prema obavezama. Osobe rođene u ovom znaku obraćaju pažnju na detalje, cene red i oslanjaju se na činjenice i praktična rešenja. U radu su sistematične, vredne i sklone temeljnoj pripremi.
Vodeni znaci najdominantniji
Prema podacima i datumima rođenja navedenih poslanika i šefova poslaničkih grupa iz prethodnog pregleda, u grupi od deset pomenutih aktera dominiraju vodeni znaci, kojih ima ukupno četiri.
Raspored po elementima, prema tradicionalnoj astrološkoj podeli, izgleda ovako:
Vodeni znaci (4 predstavnika): Aleksandar Vučić (Ribe), Radomir Saičić (Škorpija), Bojan Dimitrijević (Škorpija) i Lidija Vukićević (Rak).
Vazdušni znaci (3 predstavnika):Aleksandar Čupić (Vodolija), Dragan Jovanović (Vaga) i Ana Brnabić (Vaga).
Vatreni znaci (2 predstavnika): Jovo Bakić (Ovan) i Sara Valentik (Strelac).
Zemljani znaci (1 predstavnik): Miloš Pavlović (Devica).
Kada je reč o pojedinačnim horoskopskim znacima među navedenim imenima, po dva predstavnika imaju Škorpija i Vaga, dok ostali imaju po jednog.
Kada se podvuče crta i saberu svi datumi rođenja, jasno je da u ovoj skupštinskoj postavi dominiraju vodeni znaci - Ribe, Škorpije i Rakovi, kojima tradicionalna astrologija pripisuje snažnu intuiciju, emotivnost, ali i stratešku upornost. Odmah za njima su vazdušni znaci zaduženi za diplomatiju i debatu, dok vatreni i zemljani unose energiju i preciznost. Bilo da verujete u uticaj zvezda ili ne, spoj ovako različitih temperamenata obećava dinamične rasprave u poslaničkim klupama.
Kurir.rs/Mondo