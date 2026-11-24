Poslanik Studentske liste Zoran Đajić i poslanik liste "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić imali su duel na današnjoj sednici Skupštine Srbije i to kroz pesme legendarne roke grupe "Riblja čorba". Snimak te rasprave zapalio je internet.

"Ima Bora Đorđević jednu još lepšu pesmu od te, 'Kako je lepo biti glup', i ja je pevam svako jutro, razmišljajući o nekome u Narodnoj skupštini", rekao je Vučić i dobio aplauz poslanika iz svoje poslaničke grupe.