Politika
SNIMAK SKUPŠTINSKE RASPRAVE KROZ PESME "RIBLJE ČORBE" ZAPALIO INTERNET Đajić opoziciji: "Neću da budem član mafije!" Vučić mu uzvratio: "Kako je lepo biti glup"
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Poslanik Studentske liste Zoran Đajić i poslanik liste "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić imali su duel na današnjoj sednici Skupštine Srbije i to kroz pesme legendarne roke grupe "Riblja čorba". Snimak te rasprave zapalio je internet.
Đajić je otvorio raspravu želeći da otrovnim strelicama pogodi opoziciju, odnosno doskorašnju vlast, rečima:
"Kad god pođem u ovu Skupštinu, setim se one pesme Bore Đorđevića: 'Neću da budem član mafije".
Vučić je odmah uzvratio.
"Ima Bora Đorđević jednu još lepšu pesmu od te, 'Kako je lepo biti glup', i ja je pevam svako jutro, razmišljajući o nekome u Narodnoj skupštini", rekao je Vučić i dobio aplauz poslanika iz svoje poslaničke grupe.
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