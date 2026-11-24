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Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Direkcija policije najoštrije odbacuju kao zlonamerne, netačne i potpuno neutemeljene navode koje je na konferenciji za medije Demokratske stranke izneo Srđan Milivojević, a kojima se pripadnici Uprave kriminalističke policije i Uprave policije optužuju za navodno nezakonito postupanje i učešće u "nelegalnom radu".

Reč je o još jednom u nizu malicioznih pokušaja da se bez ikakvih dokaza diskredituje rad policije, uruši poverenje građana u bezbednosni sistem Republike Srbije i naruši ugled profesionalaca koji svakodnevno i odgovorno obavljaju svoje dužnosti u skladu sa zakonom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da nijedan pripadnik Uprave kriminalističke policije, niti Uprave policije, nije bio upućen niti angažovan na poslovima opisanim u tvrdnjama koje je izneo Milivojević, te da se sve mere i radnje policijskih službenika sprovode isključivo u skladu sa Zakonom o policiji i drugim zakonima, odnosno podzakonskim aktima.

Ovakve konstrukcije predstavljaju grubu zloupotrebu javnog prostora u dnevno-političke svrhe i direktan pritisak na rad državnih organa.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će, radi zaštite integriteta svojih pripadnika i same institucije, o ovim neistinitim optužbama obavestiti nadležne institucije i preduzeti sve zakonom predviđene pravne korake.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje posvećeno zakonitom, profesionalnom i nepristrasnom radu u interesu svih građana Republike Srbije.

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević Foto: Beta, Printscreen

Šta je izjavio Milivojević

Podsetimo, Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević izjavio je da ta stranka ima saznanja da je u okviru Bezbednosno-informativne agencije (BIA) postojao "situacioni centar" za hibridne pretnje, koji je tajno nadzirao studente, aktiviste, opozicione političare i novinare.

Srđan Milivojević je na konferenciji za novinare rekao da su saznanja o teškoj zloupotrebi bezbednosnih službi u Srbiji "zastrašujuća i šokantna".

Ocenio je da je delovanje tih službi izmešteno iz ustavnog i zakonskog okvira i stavljeno u službu "praćenja, progona i pokušaja kompromitovanja studentskog pokreta, medijskih kuća, nezavisnih novinara, građanskih aktivista i opozicionih stranaka".

Prema njegovim rečima, "situacioni centar", na čijem čelu je bio Darko Đenadić, formiran je pre dve godine odlukom rukovodstva BIA.

"U radu centra učestvovao je 61 pripadnik Uprave kriminalističke policije, 36 pripadnika Uprave policije, 28 pripadnika Vojne policije, 15 pripadnika Vojno-bezbednosne agencije i za sada neutvrđen broj pripadnika BIA", rekao je Milivojević.

Najavio je da će kompletan spisak angažovanih, sa podacima o njihovim zaduženjima i brojevima službenih znački, proslediti narodnim poslanicima sa Studentske liste u Odboru za kontrolu službi bezbednosti i Odboru za odbranu i unutrašnje poslove.

"Tim centrom rukovodio je Darko Đenadić i njegov zadatak je bio samo da rukovodi centrom, jer je njime suštinski upravljao direktno (direktor BIA) Vladimir Orlić. To pokazuje dokle dolazi jedan sistem kada se na čelo bezbednosnog sektora postavi predstavnik političkog krila organizovanog kriminala", ocenio je Milivojević.

Istakao je i da su u rad Centra bile uključene Druga i Peta uprava BIA, kao i centar BIA za organizovano objavljivanje komentara na društvenim mrežama. "Sve informacije koje su BIA i 'situacioni centar' dobijali na ovaj način dostavljali su gledalačko-obaveštajnoj službi tabloida Informer, informativnoj službi SNSi Službi za informisanje predsednika Republike", naveo je Milivojević, a preneo RTS. Zatražio je i raspuštanje BIA i utvrđivanje odgovornosti za naređivanje i sprovođenje nezakonitog nadzora.