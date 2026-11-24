Predsednik Skupštine Aleksandar Čupić opomenuo je danas tokom nastavka konstitutivne sednice Narodne skupštine Srbije poslanicu grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Vjericu Radetu, zbog toga što je više puta dobacivala tokom izlaganja drugih poslanika.

Ona je opomenu dobila nakon što je dobacivala za vreme izlaganja poslanice Studentske liste Milene Đorđijević, a šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić je upitao zašto je Radeta dobila opomenu, a poslanici SL za teže reči nisu.

Na to je Čupić odgovorio da je Radeta već upozorena, nakon čega je još pet-šest puta dobacivala.

- Dakle, nije stvar bila u tome šta je govorila, nego što je uporno govorila bez date reči - rekao je Čupić.

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