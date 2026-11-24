- Prošle nedelje smo slušali da smo komunisti, sledbenici Pol Pota, danas slušamo da smo fašisti, diktatori, da uvodimo totalitarizam, i sve to mirno slušamo. Dakle, da je totalitarizam, da je fašizam, da je nešto drugo, pa vi ne biste sedeli tu. Dakle, sedite, imate svo vreme ovoga sveta da govorite. Mi vam uopšte to ne branimo. Međutim, pogledajte, pogledajte ovo: oni ljudi kažu 'mi smo vam dali pare, vi ste paraziti'. Pa ko ste vi? Mislili ste da ste gospodari države, a treba da budete sluge. E, mi smo sluge države. I to je razlika među nama. Svo vreme ovoga sveta imate da govorite, a istražni organi da vas istražuju - rekao je Bakić.

- Dame i gospodo, narodni poslanici, najpre dve reči sam mislio oko poslovnika, ali ću ih iskoristiti za repliku. Vi, drage moje kolege, se strašno uzbuđujete na njihove gluposti oko istražnih organa. Niti on poznaje zakon, niti išta o tome zna. Ništa. Tabula rasa. Nego to služi ljudima koji nemaju dovoljno kuraži da pronađu dovoljan razlog zašto su se uplašili njihovih gluposti. Jeste i sledbenici pola pota. Voleli biste da budete komunisti, ali nemate nikakve ideale. Uglavnom volite da lažete, i to vam je ono što je najvažnije. Kao što ste lagali malopre i za Generalštab, kao što ste lagali danas i za nadstrešnicu, setili ste se svih 6 stvari koje niste uradili, samo jedne koju ste imali dužnost da uradite niste se setili. To što govorite o slobodi medija, a posle 15 dana gasite televizije, to što nam govorite o tome kako nam vi dajete pravo da mi govorimo, ne, to nam daje Ustav, zakon i poslovnik. Čak ni vi, tirani, niste u stanju da nam zapušite usta i da nam zabranite da govorimo. Čak i vaši navijači to nisu u stanju da urade. Ne može niko slobodnom čoveku da zabrani da govori. I zato ćemo mi, slobodni građani Srbije, pobediti tu tiraniju i pokazati vam da vas uopšte nismo uplašili. A što se tiče istražnih organa, u vašem slučaju zadatak će biti jasan. Videli smo i Maršavelskog, videli smo i čuli mnoge kriminalce pre nekoliko dana šta misle, o čemu misle i kako misle, i biće im veoma lak zadatak, i ne morate da odgovarate satima i danima. Dovoljno će biti u nekoliko rečenica da se zaključak donese. Ali to nije moj posao, nego pravih nadležnih organa, a vaš je još manje, jer o svemu tome nemate pojma. Živeće Srbija, preživeće i vas, i najgore u svojoj istoriji - replicirao je Aleksandar Vučić.