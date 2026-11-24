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Nosioci Studentske liste oglasili su se na društvenoj mreži X povodom incidenta u kojem je jedna osoba sa skupštinske galerije fotografisala narodne poslanike.

- Naš kolega, koji je danas kao delegat predstavljao Medicinski fakultet u Narodnoj skupštini, svojim ponašanjem i objavom na društvenoj mreži X povredio je dostojanstvo Narodne skupštine, ponizio instituciju i njenu istoriju i uvredio sve narodne poslanike. Prepoznajemo da njegovo postupanje nije u skladu sa pravilima ove institucije i ovim putem želimo da se izvinimo predsedniku i generalnom sekretaru Narodne skupštine, svim poslanicima, kao i građanima Republike Srbije - navodi se u saopštenju.

Oglasio se i predsednik Skupštine

Podsećanja radi, predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić saopštio je nakon pauze u parlamentu da je identifikovana i momentalno udaljena osoba koja je sa skupštinske galerije fotografisala narodne poslanike, najavivši da će joj ubuduće biti zabranjen pristup parlamentu.

Čupić se tom prilikom izvinio zbog nastalog propusta i objasnio kakve su mere preduzete povodom neovlašćenog fotografisanja.

- Osoba koja je slikala, odnosno napravila fotografiju, je identifikovana, odmah je udaljena. Pošto ne postoji druga sankcija za fotografisanje koje nije dozvoljeno, biće joj zabranjen pristup Narodnoj skupštini. Ja se izvinjavam zbog propusta koji se tu desio - poručio je Čupić.

01:11 Studenti na galeriji u Skupštini Srbije Izvor: parlament.rs

Podsetimo, prethodno je poslanik SNS, Aleksandar Mirković tražio izvenjenje i puno ime i prezime čoveka koji se, kako je rekao, na društvenoj mreži "Iks" predstavlja kao "Brele Šmele". Čupić je tada rekao da će proveriti o čemu se radi, ali da su svi studenti koji su danas prisustvovali sednici prošli bezbednosnu proveru.