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Apelacioni sud vratio je na ponovno odlučivanje rešenje o ukidanju pritvora pomilovanom Marku Pavloviću kojem se sudilo za pokušaj ubistva studentkinje Sonje Ponjavić, potvrdio je njen otac za portal N1.

Ratko Ponjavić navodi da je u pitanju sporna tačka krivičnog zakonika na osnovu koje je Pavlović pomilovan, a kako prenose mediji, Apelacioni sud je rešenje ukinuo jer se kvalifikacija dela iz optužnice razlikuje od kvalifikacije dela u rešenju bivšeg predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

"Nisu mogli da napišu ni pomilovanje kako treba, pogrešili su tačku krivičnog zakonika. Sve se vraća na početak i on se, kako sam razumeo, vraća u zatvor. Ovo je mala pravda", naveo je Ponjavić.

Pavlović je pomilovan odlukom predsednika Republike Srbije i oslobođen od krivičnog gonjenja za krivično delo teško ubistvo u pokušaju iz člana 114 stav 1 tačka 11 u vezi člana 30 Krivičnog zakonika, saopštio je ranije Apelacioni sud.

Kako su sada naveli iz Apelacionog suda, tačka 11 se odnosi na onog „ko sa umišljajem liši života više lica, a ne radi se o ubistvu na mah, ubistvu deteta pri porođaju ili lišenju života iz samilosti“, prenosi Insajder.

Sa druge strane, u optužnici VJT-a Pavlović se teretio za krivično delo teško ubistvo u pokušaju, ali tačka 2. koja se odnosi na delo izvršeno pri „bezobzirnom nasiliničkom ponašanju“.

Pavlović je pomilovan odlukom predsednika Republike Srbije i oslobođen od krivičnog gonjenja za krivično delo teško ubistvo u pokušaju iz člana 114 stav 1 tačka 11 u vezi člana 30 Krivičnog zakonika, saopštio je ranije Apelacioni sud.

Kako su sada naveli iz Apelacionog suda, tačka 11 se odnosi na onog „ko sa umišljajem liši života više lica, a ne radi se o ubistvu na mah, ubistvu deteta pri porođaju ili lišenju života iz samilosti“, prenosi Insajder.

Sa druge strane, u optužnici VJT-a Pavlović se teretio za krivično delo teško ubistvo u pokušaju, ali tačka 2. koja se odnosi na delo izvršeno pri „bezobzirnom nasiliničkom ponašanju“.