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Dženan Palamar iz Novog Pazara podneo je ostavku na funkciju narodnog poslanika u Skupštini Srbije, samo nekoliko dana nakon početka rada novog saziva parlamenta. Njegovo mesto trebalo bi da zauzme dr Muamer Bačevac, koji je već obavljao poslaničku funkciju.

Palamar, koji je na parlamentarnim izborima 25. oktobra predvodio listu "Rasim Ljajić – Ljudski (SDP–CDP)", odlučio je da se povuče iz republičkog parlamenta i nastavi profesionalni angažman u Novom Pazaru.

Prema informacijama objavljenim 24. novembra, Palamar je potvrdio odluku da ostane na čelu Kulturnog centra Novi Pazar, smatrajući da na toj poziciji može više da doprinese razvoju grada.

Njegov poslanički mandat potvrđen je 17. novembra 2026. godine, na konstitutivnoj sednici 15. saziva Narodne skupštine Srbije.

Ostavkom Dženana Palamara otvoren je put za povratak dr Muamera Bačevca, interventnog kardiologa iz Novog Pazara, koji je na izbornoj listi SDP–CDP zauzimao drugo mesto.