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Studentska lista održala je konferenciju za novinare u Narodnoj skupštini, a prisutnima se obratila Milica Vasiljević Blagojević.

Foto: Damir Dervišagić

- Želela bih na početku, pre svega, da pozdravim sve studente u Republici Srbiji, a posebno ove koji su danas prisustvovali konstitutivnoj sednici. Oni su podneli uredan zahtev, koji je odobren od strane generalnog sekretara i uz saglasnost predsednika Skupštine. Nama je posebna čast i zadovoljstvo bilo što su oni danas bili sa nama, i moram priznati, onako, jedan lični stav, da je energija u Skupštini ovoga dana bila potpuno, potpuno različita od prethodna 3 dana.

- Htela bih na početku takođe da kažem da pauza koja je postojala na početku današnje sednice nije izazvana našom krivicom. Zapravo, materijal nije bio spreman na vreme, i zbog toga smo morali malo da sačekamo, odnosno zbog toga je bila kraća pauza. Što se tiče odbora, odbori su izglasani. Kao što znate, lista Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje nije želela da učestvuje u konstituisanju odbora, odnosno nije želela da da svoje predstavnike u odbore. Kada govorimo o predsednicima i potpredsednicima odbora, važno je da istaknem da se te funkcije biraju na prvim sastancima odbora, i tu nema nikakve, kako bih rekla, nekakvih finalnih rešenja, nego kada budemo imali prve sastanke pojedinačnih odbora, tada će se o njihovim predsednicima i zamenicima i odlučivati. S druge strane, ne bi bilo fer da se ne osvrnem ipak na stav našeg čitavog pokreta na temu različitih odbora i o tome da li je uopšte moguće dati pojedine predsedničke, odnosno glasati da pojedini predstavnici budu ispred Srpske napredne stranke, u tim odborima, predsednici ili potpredsednici.

- Ako bih krenula, recimo, od Odbora za zaštitu životne sredine, mislim, stvarno bi bilo jako teško poveriti to njima. Pa onda zatim odbor koji se tiče ljudskih i manjinskih prava, i ravnopravnosti polova, dati onima koji su gazili prava građana koji su se za svoja prava borili, ne samo ove poslednje 2 godine, nego i godinama ranije. Kako im dati odbor za dijasporu kad su onemogućili građane Srbije koji žive u rasejanju da glasaju na poslednjim izborima, kada su im otežavali put i po nekoliko hiljada kilometara su pojedini putovali da bi ostvarili svoje pravo koje im je Ustavom garantovano? Kako dati nekome odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, upravo onima koji su zarađivali na siromaštvu u prethodnom periodu? A šta ćemo sa Odborom za kontrolu službi bezbednosti, onih službi koje su se obračunavale, onako krvavo, sa studentima i građanima koji su želeli samo red i želeli su da se institucije vrate u funkciju i da počnu da rade svoj posao?

- Ono što bih još istakla, moram da napomenem za kraj, da su se zbog današnjeg incidenta koji se dogodio tokom sednice, studenti javno izvinili zbog kolege koji je objavio neprikladnu fotografiju, odnosno neprikladan tekst uz fotografiju, na društvenoj mreži. I student je odmah, prosto, izbačen iz skupštine i više nije mogao da prisustvuje sednici. Dakle, to nije narativ koji mi gradimo, to je jedan propust jednog pojedinca, i nadam se da će građanke i građani imati razumevanja za to.

Odgovori na pitanja novinara

Marija Joneker

"Imala bih pitanje, a opet da vam svima zajedno čestitam i na strpljenju i na divnoj skupštini. Zadovoljstvo je slušati vas, a naročito svima omiljen Jovo Bakić, moram da ga pohvalim, zaista. Pitanje za sve vas, pošto evo, po medijima se piše da će sutra biti gost Novak Đoković u skupštini, da li je to tačno? I sve nas, i novinare i medije, zanima da li će on biti specijalni gost sutra u Narodnoj skupštini."

- Ja bih htela samo, pre nego što odgovorim na pitanje, da kažem da svi sa istim žarom volimo da slušamo profesora Bakića, ali on je danas, nažalost, želeo da se pridruži toj priči, da skratimo ovo zasedanje i da što pre završimo i izglasamo odbore, tako da zbog toga nije govorio, da znate. A što se tiče Novaka Đokovića, iskreno, prvi put čujem za tu informaciju, jako bih volela da je istinita, ali zaista ne mogu da vam kažem da li jeste ili nije.

Foto: Damir Dervišagić