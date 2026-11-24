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Večernji deo sednice Skupštine Srbije obeležila je polemika šefa poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandra Vučića i poslanika Studentske liste Živojina Milovanovića, pri čemu je Milovanović tražio izmene Zakona o radu i Zakona o štrajku, a Vučić rekao da je to sigurni put u brzu propast Srbije.

Poslanik Studentske liste Živojin Milovanović rekao je da je neophodno da se promene Zakon o radu i Zakon o štrajku kako bi se sprečilo da privremeni rad postane trajno stanje, da radnici godinama rade bez sigurnosti i da ljudi koji obavljaju isti posao imaju različita prava i primanja.

Kako je rekao, cilj je da svaki radnik ima jednaku zaštitu, sigurnost zaposlenja i mogućnost da od svog rada dostojanstveno živi, a radnici su aktuelnim zakonom ucenjivani privremenim poslovima, a oni koji su imali hrabrosti da se suprostave ostajali su bez posla i plaćali cenu gubitkom egzistencije svoje porodice.

Milovanović je rekao da sindikati moraju da bude ono što im je osnovna svrha, organizacija radnika koji štite njihove interese, a ne produžena ruka poslodavca.

On je ocenio da bi svaki čovek koji pošteno radi trebalo da ima pravo na sigurnost, dostojanstven život i slobodu da odlučuje o svojoj budućnosti, tvrdeći da je mnogima ta sloboda godinama bila uskraćena ucenama, nesigurnim radnim statusom i strahom za sopstvenu egzistenciju.

"Oni koji su imali moć da štite radnike, njihovu nesigurnost pretvorili su u sredstvo sopstvene moći", rekao je Milovanović i dodao da članovi sadašnje opozicije zato nisu dostojni mesta predsednika i potpredsednika u odboru koji se brine o radniku.

Vučić je rekao da politika promene Zakona o radu i Zakona štrajku vode u, kako je rekao, potpunu i apsolutnu propast zemlje.

"To nas vodi dotle da nećemo imati zaposlene, i da ćete vrlo brzo preći 10 odsto nezaposlenih, a spustili smo se na 7,2 odsto. Ovo vam govorim kao neko ko se borio da donese Zakon o radu 2014. godine, koji nije idealan, ali nam je omogućio najveće investicije i omogućio nam da zemlju obnovimo. Budete li radili ovo na ovakav način, brzina propadanja je neuporedivo brža nego što iko o njoj mogao da sanja, te vas molim da dobro razmislite i da takve stvari nikada ne uradite, jer neće postojati ni Kolubara, ni Lazarevac, ni Srbija ako to budete uradili", rekao je Vučić.

Kako je rekao, takvi predlozi pokazuju kako će Studentska lista "zemlju da vodi u smislu samoupravnog socijalizma" i "da će nas to dovesti do ivice kolapsa i do ivice gladi".

"Pričate o radnicima koji su imali 140 evra minimalac pre samo 14 godina, a danas je minimalac 600 evra. Uvek smo se trudili da zaštitimo najsiromašnije radnike i najsiromašnije građane. Da li može sve da bude potaman, da li je sve idealno? Naravno da nije sve idealno, i uvek je bilo problema", rekao je Vučić.

On je polemisao i sa narodnom poslanicom Studentske liste Svetlanom Stanojević oko njegove uloge na dan vanrednih republičkih izbora 25. oktobra. Stanojević je stakla da je, prema medijskim izveštajima, običan građanin, nosilac liste "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić 16. novembra izjavio da je tokom izbornog dana razgovarao sa 12 komandanata iz vojske i policije, i da im je saopštio kako će priznati izborne rezultate.

"Pošto je, prema javno dostupnim podacima, 27. septembra nosilac liste Ujedinjena Srbija podneo ostavku na mesto predsednika republike, ova izjava otvara ozbiljna pitanja koja ne treba unapred pretvarati u presudu, ali ih Narodna skupština ne sme ni prećutati. Ko su bili ti komandanti?Da li je reč o razgovoru, konsultaciji ili izdavanju naloga? Da li je bilo naređenja o raspoređivanju policijskih ili vojnih snaga, ko ih je izdao i na osnovu kog ovlašćenja? I ko je u tom trenutku imao ustavnu odgovornost za komandovanje i nadzor ili gde se nalazio u tom trenutku?", pitala je Stanojević.

Dodala je da to nisu pitanja jedne poslaničke grupe ili lična pitanja, već da su to pitanja zakonitosti, civilne kontrole i političke neutralnosti vojske i policije.

"Zato predlažem da novi saziv Odbora za odbranu i unutrašnje poslove zatraži precizne, dokumentovane odgovore nadležnih institucija o ovoj situaciji, a da Odbor za kontrolu službi bezbednosti ispita da li su službe bile upoznate sa ovim dešavanjima i da li su postupale u skladu sa zakonom", rekla je Stanojević.

Stanojević je istakla da su simbola stradanja prethodnog režima studenti i da su oni najveće žrtve podneli u prethodne dve godine, ali da isto tako može da se govori o mnogo više simbola stradanja i žrtava prethodnog režima i kao primer navela Olivera Ivanovića i izrazila nadu da će nova vlast rasvetliti njegovu smrt.

Vučić je odgovorio da se sa komandantima nije video tog dana "već mnogo pre toga".

"I rekao sam ljudima u običnom razgovoru, najobičnijem, kao što sam i kao opozicioni lider viđao sa svim komandantima područnih policijskih jedinica i svih drugih da li nam je namera da pravimo nasilje, da li nam je namera da idemo ovom ulicom ili onom ulicom? Rekao sam: 'Gubimo li izbore, ja podnosim istog sekunda izveštaj narodu: izgubili smo izbore i priznajem rezultate. Pobedimo li, jedino što od vas očekujemo je da se sačuva red i mir, i to bez ikakvog mešanja vojske'. Tek toliko da imate u vidu", rekao je Vučić.