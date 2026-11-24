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Srbija bi do kraja godine mogla da dobije novu vladu, a nakon konstituisanja Skupštine Srbije sve su glasniji signali da se razgovori o njenom sastavu i prioritetima ubrzavaju. Iz Studentske liste poručuju da su se pojedina imena za ministarske pozicije već iskristalisala, ali da je još rano govoriti o konkretnim kandidatima.

Istovremeno, sve je izvesnije da bi novi kabinet mogao da bude manji od prethodnog, uz moguće spajanje pojedinih ministarstava i drugačiju raspodelu nadležnosti.

Dok se razmatraju rokovi i kadrovska rešenja, politički analitičari ukazuju na to da bi optimalna mera bila vlada sa oko 20 članova, ali i da njena efikasnost ne zavisi samo od broja resora, već pre svega od ljudi koji će ih voditi.

Nova vlada do kraja godine: Imena se iskristalisala, ali bez konkretnih najava

O mogućnosti da nova Vlada Srbije bude formirana pre kraja godine govorila je zamenica šefa poslaničke grupe Studentske liste u Skupštini Srbije Aleksandra Štimac. Ona je za list Danas rekla da je takav scenario moguć, ali da u ovom trenutku ne bi licitirala konkretnim rokovima.

Kako je navela, važno je da Srbija dobije vladu sa jasnim programom, objektivnim brojem ministarstava i kapacitetom da odgovori na probleme građana. Štimac je potvrdila da su se za pojedine resore određena imena već iskristalisala, ali je istakla da ne bi govorila o konkretnim kandidatima dok se proces ne završi.

- Postoji ozbiljan krug kvalitetnih, stručnih i odgovornih ljudi koji mogu da preuzmu važne funkcije. Naš cilj nije da popunjavamo pozicije, već da pronađemo najbolje ljude za poslove koji ih čekaju - navela je Aleksandra Štimac.

Aleksandra Štimac Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Govoreći o budućoj strukturi Vlade, ona je rekla da je Studentska lista i dalje u procesu definisanja prioriteta i oblasti kojima je potrebno posvetiti posebnu pažnju.

- Ne isključujemo mogućnost spajanja pojedinih ministarstava, ali takve odluke ćemo doneti na osnovu jasne analize nadležnosti i potreba države. Cilj je funkcionalnija i efikasnija državna uprava, bez preklapanja nadležnosti i nepotrebnog komplikovanja sistema - navela je Štimac.

Kako se bira nova Vlada Srbije i šta prethodi njenom formiranju?

Izbor nove Vlade Srbije odvija se kroz proceduru koju propisuju Ustav i Poslovnik Narodne skupštine. Nakon konsultacija, predsednik Republike predlaže kandidata za predsednika Vlade, odnosno mandatara, koji zatim pred narodnim poslanicima predstavlja program i predlaže sastav budućeg kabineta.

O kandidatu za premijera, programu i predloženim članovima Vlade vodi se skupštinska rasprava, nakon koje se glasa o izboru. Prema Poslovniku Narodne skupštine, Vlada je izabrana ukoliko za nju glasa većina od ukupnog broja narodnih poslanika, odnosno najmanje 126 od 250 poslanika.

Ukoliko se bude išlo na smanjenje broja ministarstava ili promenu njihovih nadležnosti, biće neophodno prethodno izmeniti Zakon o ministarstvima, kojim se utvrđuju organizacija i delokrug rada resora. To znači da bi poslanici, pre izbora nove Vlade, trebalo da se izjasne i o zakonskim promenama koje bi omogućile formiranje drugačije strukture kabineta.

Vlada Srbije Foto: Vlada Srbije

Koliko su prethodne vlade imale ministarstava?

Broj ministarstava u Srbiji menjao se tokom prethodnih saziva, u zavisnosti od političkih dogovora, reorganizacije državne uprave i odluka o spajanju ili razdvajanju pojedinih oblasti. Broj resora poslednjih godina uglavnom je rastao:

2011. godina: Vlada je imala 17 ministarstava i ukupno 21 člana.

Vlada je imala 17 ministarstava i ukupno 21 člana. 2012. godina: Kabinet Ivice Dačića imao je 17 ministarstava i 19 članova.

Kabinet Ivice Dačića imao je 17 ministarstava i 19 članova. 2013. godina: Nakon rekonstrukcije, broj ministarstava povećan je na 18, pošto je Ministarstvo finansija i privrede podeljeno na dva resora.

Nakon rekonstrukcije, broj ministarstava povećan je na 18, pošto je Ministarstvo finansija i privrede podeljeno na dva resora. 2020. godina: Zakonom o ministarstvima predviđeno je 21 ministarstvo.

Zakonom o ministarstvima predviđeno je 21 ministarstvo. 2022. godina: Broj ministarstava povećan je na 25.

Broj ministarstava povećan je na 25. 2024. godina: Vlada Miloša Vučevića imala je 31 člana, uključujući pet ministara bez portfelja i 25 ministarstava.

Vlada Miloša Vučevića imala je 31 člana, uključujući pet ministara bez portfelja i 25 ministarstava. Vlada Đura Macuta, izabrana u aprilu 2025. godine, formirana je u okviru postojeće strukture od 25 ministarstava.

Upravo je broj resora i ministara bez portfelja ponovo otvorio pitanje veličine budućeg kabineta. Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić ocenio je da je potrebno smanjiti broj ministarstava, uz napomenu da će za to biti neophodne izmene Zakona o ministarstvima.

Čupić: Sada imamo 25 ministarstava i pet ministara bez portfelja

Čupić je rekao da postoji realna potreba za racionalizacijom državne uprave, ocenjujući da je sadašnja struktura preglomazna.

- Mislim da za to postoji realna potreba. Sad imamo 25 ministarstava, pet ministara bez portfelja, plus mandatar. To je i neracionalno, nepotrebno - rekao je Čupić za RTS.

Na pitanje da li već postoji konkretan predlog, odgovorio je da se o tome razgovara unutar nove poslaničke grupe. Prema njegovim rečima, ideja je da se nadležnosti ministarstava što više usklade sa oblastima kojima se bave skupštinski odbori. U Skupštini Srbije postoji 19 odbora, uz Odbor za prava deteta, pa bi i broj ministarstava mogao da bude približan tom broju, mada ne nužno identičan.

- Mi pokušavamo da, koliko god je to moguće, usaglasimo ministarstva, njihove resore sa skupštinskim odborima. Skupštinskih ima 19 odbora plus Odbor za prava deteta. Ne mora da bude isti broj, može da bude nešto i drugačije, ali da to bude tu negde blisko, sa nekom idejom da se možda, u nekim sledećim sazivima, još malo to smanji - rekao je Čupić.