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Jovo Bakić, šef Studentske liste, većinske poslaničke grupe u Skupštini Srbije, izjavio je da će Srbija najverovatnije ići na privremeno finansiranje, čak i ako nova Vlada bude izabrana u decembru, jer neće stići da usvoji državni budžet za 2027. godinu u predviđenom roku.

"Pre druge polovine decembra nerealno je očekivati (novu Vladu). To je neki najraniji datum kada bi moglo da se desi, ali ni to nije izvesno", rekao je Bakić.

Dodao je da će u današnjem nastavku sednice parlamenta biti izabrani članovi stalnih delegacija u međunarodnim institucijama i da očekuje da to bude završeno već sutra.

"Onda bi trebalo donositi Zakon o ministarstvima (na sledećoj sednici) i razume se - budžet, ali budžet ne može bez nove Vlade. Tako da prvo Zakon o ministarstvima, a onda ćemo posle videti ovo drugo", kazao je Bakić.

Po pisanju medija, Srbija bi od 1. januara 2027. godine mogla da pređe na privremeno finansiranje, koje može da traje šest meseci, ako nova Vlada ne bude formirana i budžet ne bude usvojen do zakonskog roka - 20. decembra. Rok za prosleđivanje predloga budžeta u skupštinsku proceduru je 15. decembar.