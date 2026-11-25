"BIO JE SA SUPRUGOM I DVOJE DECE UNUTRA" Vučić o bombi bačenoj na kuću direktora Pro Tenta: "Dobili su zeleno svetlo za teror u Srbiji"
- Vučić je u Skupštini rekao da će biti podnete krivične prijave zbog, kako tvrdi, terora koji sprovodi 'vračarski' klan u Srbiji
- Eksplozivna naprava bačena je noćas na kuću Slobodana Vujičića u Obrenovcu, dok su u njoj bili on, supruga i dvoje dece
Narodni poslanik Aleksandar Vučić u Narodnoj skupštini govorio je o bombi koja je bačena na kuću Slobodana Vujičića u Obrenovcu.
- Želim takođe da vas obavestim, u skladu sa onim o čemu sam govorio juče: mi smo dobili informaciju, i danas ćemo napisati krivične prijave. Dobili smo informaciju da je "vračarski" klan dobio zeleno svetlo da do formiranja tobožnjeg "institucija" sprovodi teror u Srbiji. Noćas u 04:37 bačena je bomba na kuću gospodina Vujičića u Obrenovcu, direktora Pro Tenta. Bio je sa suprugom i dvoje dece u tom trenutku u kući - rekao je Vučić.
Podsetimo, eksplozivna naprava bačena je rano jutros na porodičnu kuću Slobodana Vujičića, direktora državnog preduzeća "Pro TENT" u Obrenovcu.
Nepoznati napadač bacio je bombu na prednji deo kuće, u predelu garaže, oko pet časova ujutru.
Vučić se osvrnuo i na hapšenje Dragana J. Vučićevića.
- Upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan J. Vučićević samo zbog svog novinarskog rada - rekao je Vučić.
(Kurir.rs)