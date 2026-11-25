- Želim takođe da vas obavestim, u skladu sa onim o čemu sam govorio juče: mi smo dobili informaciju, i danas ćemo napisati krivične prijave. Dobili smo informaciju da je "vračarski" klan dobio zeleno svetlo da do formiranja tobožnjeg "institucija" sprovodi teror u Srbiji. Noćas u 04:37 bačena je bomba na kuću gospodina Vujičića u Obrenovcu, direktora Pro Tenta. Bio je sa suprugom i dvoje dece u tom trenutku u kući - rekao je Vučić.