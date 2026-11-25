ČUPIĆ IMENOVAO DRAGANU ĐORĐEVIĆ ZA GENERALNOG SEKRETARA PREDSEDNIKA SRBIJE: Odluka objavljena u Službenom glasniku
Predsednik Skuštine Srbije Aleksandar Čupić doneo je Odluku o imenovanju mr Dragane Đorđević za generalnog sekretara predsednika Republike, objavljeno je u Službenom glasniku.
Odluka je doneta 24. novembra, kako je navedeno, na osnovu člana 120. Ustava Republike Srbije i člana 27. Zakona o predsedniku Republike (Službeni glasnik RS”, broj 111/07).
Dragana Đorđević je narodna poslanica u 15. sazivu Narodne skupštine Republike Srbije sa Studentske liste - Studenti pobeđuju, kojoj je mandat potvrđen 17. novembra.
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