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Lider opozicije Aleksandar Vučić se oglasio nakon hapšenja Dragana J. Vučićevića.

- Upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan Vučićević. Uhapšen je zbog svog novinarskog rada, a meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo, sa kakvim kretenima mi imamo posla. Hvala vam najlepše - rekao je Vučić na početku sednice Skupštine.

Podsetimo, glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević uhapšen je zbog sumnje da je u produženom trajanju izazivao paniku i nerede, kao i zbog sumnje na ometanje pravde.

Prema nezvaničnim saznanjima, Vučićević je osumnjičen ova krivična dela.