"UHAPŠEN JE ZBOG SVOG NOVINARSKOG RADA" Vučić u Skupštini o hapšenju Vučićevića: "Meni ovo dovoljno govori..."
Lider opozicije Aleksandar Vučić se oglasio nakon hapšenja Dragana J. Vučićevića.
- Upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan Vučićević. Uhapšen je zbog svog novinarskog rada, a meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo, sa kakvim kretenima mi imamo posla. Hvala vam najlepše - rekao je Vučić na početku sednice Skupštine.
Podsetimo, glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević uhapšen je zbog sumnje da je u produženom trajanju izazivao paniku i nerede, kao i zbog sumnje na ometanje pravde.
Prema nezvaničnim saznanjima, Vučićević je osumnjičen ova krivična dela.
Dragana J. Vučićevića su na 50 metara od zgrade televizije Informer presreli organi reda u civilu. Za sada se još uvek ne zna ko je uhapsio Vučićevića jer automobil nije bio obeležen.