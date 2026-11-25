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Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević je uhapšen je, prenosi Informer.

Prema informacijama ovog medija, Vučićević je odveden u policijsku stanicu Voždovac, a spekuliše se da je uhapšen po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Još uvek se ne zna razlog hapšenja Dragana J. Vučićevića.

O njegovom hapšenju se oglasio i Aleksandar Vučić, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije.