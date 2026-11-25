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Sve glasnije optužbe vlasti i opozicije o navodnom tajnom praćenju, zloupotrebama ovlašćenja i najavama mogućih hapšenja bivših državnih funkcionera ponovo su u fokus javnosti stavile rad bezbednosnog sektora. Ko zaista kontroliše rad tajnih službi, gde su zakonske granice njihovog delovanja i da li je policija u prethodnom periodu postupala isključivo po propisima, bila je glavna tema razgovora u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji.

O stanju u bezbednosnim institucijama i neophodnim promenama u sistemu govorili su pukovnik MUP-a u penziji Slavica Radovanović, profesor bezbednosnih nauka dr Miroslav Bjegović i predsednik pokreta Novi ljudi i Nova snaga Srbije Blažo Marković.

Bezbednost kao talac dnevne politike

Povod za raspravu bile su sve učestalije političke tenzije, ali i najnovije vesti iz crne hronike, poput bačene bombe na kuću direktora Pro Tenta u Obrenovcu. Komentarišući svakodnevne bezbednosne izazove u kojima se građani nalaze, Slavica Radovanović je ukazala na to da problem ne traje od juče.

- Mi ne živimo samo ovaj trenutak, poslednjih 14 godina živimo u stalnoj napetosti i atmosferi pretnji po ličnu i nacionalnu bezbednost. Želim da naglasim da nacionalna bezbednost nikada ne sme biti talac bilo koje političke orijentacije. Bez obzira na politička previranja i promene vlasti, koje su u demokratskom društvu sasvim normalne i legitimne, bezbednost nije stvar trenutka, već trajno stanje i pravo svih građana Srbije.

Zato moramo sačuvati nezavisnost bezbednosnih institucija, jer mere države ne smeju da štite samo određenu političku opciju ili kategoriju građana, već sve nas.

Slavica Radovanović, pukovnik MUP-a u penziji Foto: Kurir Televizija

Ona se zatim osvrnula na kadrovsku politiku unutar Ministarstva unutrašnjih poslova u protekloj deceniji, ističući da su stručni ljudi sistematski potiskivani.

- Kao neko ko je godinama radio u policiji, dobro znam da su dolaskom Srpske napredne stranke profesionalci, koji su karijerno napredovali i savesno radili svoj posao, bili pomerani i sklanjani kako bi na čelo institucija došli politički odani i lojalni kadrovi. Zbog toga me uopšte ne čudi ni aktuelno spinovanje informacija.

Govoreći iz ugla svog četvorogodišnjeg poslaničkog iskustva, Radovanović je ocenila da se u javnosti godinama veštački stvara atmosfera vanrednog stanja i zatražila reakciju pravosuđa.

- Tokom četiri godine u parlamentu svedočila sam narativu vladajuće stranke u kojem se od svega pravila kriza, stalno smo slušali o navodnim atentatima i ugroženosti Srbije, od čega na kraju nije bilo ništa, dok smo se mi borili za istinsko demokratsko društvo. Smatram da svi koji danas šire paniku i u javnost iznose tvrdnje da je nekome ugrožen život, imovina ili nacionalna bezbednost, moraju biti pozvani u tužilaštvo da za takve navode pruže dokaze i činjenice. Sa pojmom nacionalne bezbednosti se ne sme kalkulisati.

Foto: Printskrin

"Ovi problemi traju još od devedesetih"

Sa ocenom da su problemi u bezbednosnom sektoru nastali tek pre dvanaest godina nije se složio profesor dr Miroslav Bjegović, koji smatra da neuređenost sistema seže mnogo dublje u prošlost.

- Ne bih se složio sa koleginicom da ovi problemi postoje samo u poslednjih 12 godina - oni traju još od devedesetih, otkako sistem suštinski nikada nije bio adekvatno uređen. Tačno je da je uvek postojao politički uticaj, što se u MUP-u najbolje vidi kroz neadekvatno zapošljavanje i raspoređivanje kadrova mimo njihovih kvalifikacija.

Profesor je detaljnije pojasnio kako u praksi izgleda pogrešno kadrovanje i postavljanje ljudi bez odgovarajućeg obrazovanja na ključne pozicije u policiji.

- Uz dužno uvažavanje svih profesija, ne može biti isto kada neko završi DIF, sociologiju ili pedagogiju i kada završi Kriminalističko-policijsku akademiju. Nespojivo je da nekoga sa završenom sociologijom postavite za načelnika odeljenja u Upravi kriminalističke policije, bez obzira na to koliko je taj čovek vredan, radan ili odan.

Dr Miroslav Bjegović, profesor bezbednosnih nauka Foto: Kurir Televizija

Upoređujući sistem napredovanja u policiji sa stanjem u vojsci, Bjegović je istakao da su u oružanim snagama pravila oduvek bila znatno stroža i jasnija.

- Takve slučajeve nemate u Vojsci Srbije, jer se tamo tačno zna put napredovanja. Koleginica je pomenula karijerno napredovanje, ali u policiji ono u praksi nikada nije zaživelo, jer podrazumeva strogo propisanu stručnu spremu za svako radno mesto. U Vojsci Srbije, na primer, za poziciju u rangu načelnika odeljenja morate imati završeno

Komandno-štabno usavršavanje, a za čin pukovnika Generalštabnu školu. U MUP-u, s druge strane, na visoke dužnosti dolaze ljudi bez adekvatnog osnovnog obrazovanja za taj posao, pri čemu je politički uticaj, nažalost, oduvek bio presudan i zadržao se do danas.

On je upozorio i na ozbiljne propuste prilikom prijema novih kadrova, navodeći da se službenicima daje oružje bez ikakve pripreme, dok su ključne službe pod stalnim pritiskom.

- Anomalije u samom sistemu MUP-a su takve da se danas neko zaposli i odmah dobije status ovlašćenog službenog lica - zaduži značku i pištolj bez ikakve prethodne obuke, iako oružje nikada pre nije video niti ume njime da rukuje. Za to je odgovoran sam sistem Ministarstva unutrašnjih poslova, koje jeste deo šireg sistema nacionalne bezbednosti Republike Srbije. U okviru tog sistema nalaze se i tri najvažnije bezbednosne službe, koje su poslednje dve godine izložene snažnom udaru i optužbama da ne rade svoj posao - rekao je Bjegović.

Nadovezujući se na profesorovo izlaganje, Slavica Radovanović je otkrila da je u MUP-u pre promene vlasti postojao konkretan plan da se po uzoru na vojsku uvede red u napredovanje, ali da je sve zaustavljeno.

- Samo bih se nadovezala na reči profesora, upravo na temu karijernog napredovanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Neposredno pre dolaska Srpske napredne stranke radila sam 14–15 godina u Upravi za obrazovanje, u čijoj su nadležnosti bili praćenje i obuka za karijerno napredovanje. Mi smo tada predložili, i kao delegacija MUP-a zaista odlazili u Ministarstvo odbrane, jer smo znali da je sistem karijernog napredovanja u vojsci veoma dobar, kvalitetan, da čuva unutrašnju strukturu i ne dozvoljava upade sa strane. Cilj nam je bio da vidimo kako taj sistem funkcioniše i da ga, u skladu sa našim propisima, primenimo u MUP-u. Saradnja je bila odlična i sa ljudima iz vojske, na čelu njihove uprave za obrazovanje tada je bio gospodin Jelisije - sve smo se dogovorili.

Prema njenim rečima, umesto primene tog modela, usledio je dolazak stranih savetnika i postavljanje lojalnih ljudi na rukovodeća mesta, što je dovelo do apsurdnih situacija.

- A onda dolaze Amadeo Votkins i razni drugi ljudi koji počinju da kroje kapu Ministarstvu unutrašnjih poslova i iz njega izvlače sebi lojalne kadrove, kojima su za sprovođenje te reforme bila obećana određena radna mesta. Dobili smo politički pogodne ljude, pa u Upravi za obrazovanje jednog jutra osvanete u situaciji da četiri pukovnika koja su radila na celom tom projektu dobiju majora za načelnika, a za oficira za obuku ženu koja je do tada radila kao spremačica. Tada smo krenuli definitivno i potpuno da se urušavamo.

Potpuno drugačiji ugao gledanja na problem stručne spreme u policiji izneo je Blažo Marković, koji smatra da su rezultati na terenu jedino merilo kvaliteta jednog policajca.

- Mi imamo problem koji smo uvezli - to insistiranje da se po svaku cenu mora imati određena škola. Znate li koliko je policajaca sa srednjom stručnom spremom, koji su završili školu u Sremskoj Kamenici, bilo izvanredno? U SFRJ je postojao zakonski član po kojem je ministar mogao da postavi čoveka za načelnika policijske uprave ne gledajući na diplomu, već isključivo na njegove rezultate rada. Vojska je sasvim drugačija, oni imaju svoje zatvorene sisteme, dok je policija živo telo i funkcioniše potpuno drugačije. Suština je da mi kao društvo treba da promovišemo ljude talentovane za policijski posao na osnovu rezultata rada, bez obzira na njihovu formalnu stručnu spremu.

06:37 "PUKOVNICI DOBILI MAJORA ZA NAČELNIKA, DOK JE SPREMAČICA OFICIR ZA OBUKU" Žestoka rasprava o stanju u policiji i BIA: Ovako je krenulo urušavanje sistema! Izvor: Kurir televizija

On je dodao da je neophodno hitno sprovesti finansijske istrage u vrhu policije, jer imovinske karte pojedinih rukovodilaca demotivišu obične policajce.

- S druge strane, pogledajte koliko je ljudi preko političkih veza postavljeno na funkcije a da nemaju ni jedan jedini dan radnog staža u policiji. Ja sam veliki protivnik toga. Sada je možda pravi trenutak da se policija očisti od takvih pojava, da se poštuju Ustav i javni red i mir, i da se sprovedu finansijske istrage, jer je danas najlakše proveriti ko je ko. Ako običnom policajcu postavite da ga vodi čovek koji ima dva stana na Dedinju i zida zgrade, taj policajac će pomisliti da i on sam mora nešto da uzme dok je u sistemu.

Reforma BIA umesto rasformiranja

Na sve glasnije zahteve u javnosti da se Bezbednosno-informativna agencija potpuno ugasi, Slavica Radovanović odgovara da bi takav potez bio pogrešan, ali da je duboko čišćenje agencije neophodno.

- Bezbednosno-informativna agencija ima svoju jasnu ulogu u društvu, kao i precizno definisane nadležnosti i poslove. Ne slažem se sa idejom da BIA treba rasformirati, jer smatram da je svakoj državi potrebna takva institucija. Međutim, ona mora da pretrpi ozbiljnu reformu i da se očisti od ljudi koji su u nju dovođeni po istom principu o kojem sve vreme govorimo, baš kao što su partijski kadrovi napredovali u policiji i tužilaštvu. BIA ne sme da funkcioniše na takav način. Reč je o specifičnom, zatvorenom sistemu koji treba u najvećoj meri da bude zaslužan za našu nacionalnu bezbednost.

Radovanović naglašava da u agenciji i dalje postoje časni profesionalci na koje se treba osloniti prilikom obnove sistema.

- Zato agenciju treba očistiti od političkih i korumpiranih kadrova i dovesti ozbiljne, stručne i školovane ljude, ali je istovremeno neophodno sačuvati postojeće zdravo jezgro. Potpuno sam sigurna da u BIA takvo zdravo jezgro postoji. Kada sam svojevremeno završila Višu školu unutrašnjih poslova i počela da radim kao inspektor, nisam znala posao, ali sam imala dobrog mentora.

Zato ne smemo srušiti sve i krenuti sa potpuno neiskusnim ljudima, već moramo osloniti nove generacije na kvalitetne i stručne profesionalce iz sistema koji će pomoći da se institucija podigne iz pepela. BIA mora da opstane, ali vraćena u profesionalne okvire, suštinski mora da krene ispočetka, što nikako ne znači njeno gašenje.

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Ona je bila izričita u stavu da u bezbednosnim strukturama nema mesta za ljude bez adekvatnog obrazovanja i sa sumnjivim vezama, upozorivši na sve češće optužbe o političkim zloupotrebama.

- Ne možemo da dozvolimo da nam sektor u BIA vodi neki konobar, prodavac automobila ili neko ko ima kumovske i prijateljske veze sa raznim klanovima, pa da zatim takve ljude uvodi u službu. To je, uz policiju, jedna od prvih institucija u kojoj politika ne sme da ima nikakav upliv i koja mora da radi isključivo po Ustavu i zakonu. Nažalost, BIA se danas sve više dovodi u vezu sa politikom i sve češće se govori o tajnom prisluškivanju i praćenju koje sprovodi.

Profesor Miroslav Bjegović smatra da su pozivi na ukidanje BIA zlonamerni i da je državi potrebna snažna služba spremna za savremene pretnje.

- U sistemu nacionalne bezbednosti najpre je potrebna reforma u skladu sa novim izazovima i pretnjama, kojih imamo i na unutrašnjem i na spoljnom planu, kako bi se službe usmerile tamo odakle preti direktna opasnost. Ko god kaže da jednu takvu službu treba rasformirati, to govori ili iz neznanja, ili iz zle namere, ili je aktiviran da to kaže, a zna se od koga.

Komentarišući navode o tajnom praćenju, Bjegović je podsetio da je to zakonski opis posla agencije i založio se za to da joj se vrate nekadašnja operativna ovlašćenja.

- Kada kažemo da BIA vrši tajni nadzor i praćenje, to i jeste njen osnovni zadatak, naravno u skladu sa zakonom, uključujući i nadzor nad građanima koji rade za tuđe interese i strane službe. Tu ne treba imati zadršku. Štaviše, smatram da bi jednoj profesionalnoj službi koja štiti ustavni poredak i nacionalnu bezbednost trebalo dati i veća ovlašćenja.

On je objasnio da sadašnja zakonska procedura usporava operativce na terenu u ključnim trenucima.

- Sada za takve mere morate da tražite saglasnost predsednika Višeg suda u Beogradu, koji ima rok od 48 sati da vam odgovori, dok na terenu za minut, dva ili pet situacija može potpuno da se promeni. Ta ovlašćenja su službi oduzeta još kada je iz Resora državne bezbednosti prerasla u agenciju, a njihov povratak bi je učinio efikasnijom i profesionalnijom.

Govoreći o optužbama za nelegalno prisluškivanje, profesor je ocenio da bez sudskih dokaza takve tvrdnje predstavljaju samo pritisak na državne institucije.

- Tvrdnje da je BIA nekoga nezakonito slušala i pratila svode se samo na priču, postoje li dokazi za to? Svako za koga se u sudskom procesu dokaže d a je sprovodio nezakonit nadzor biće sankcionisan. Međutim, meni ovo mnogo više liči na smišljeni napad na naše bezbednosne institucije - imamo napade na vojsku, što je veoma ozbiljno, s ciljem da se uruši sistem nacionalne bezbednosti Srbije.

Na kraju svog izlaganja osvrnuo se i na medijske spekulacije o smenama u vrhu agencije, braneći stručnost aktuelnog rukovodstva.

- Pogledajte primer kada se u medijima pojavi apsolutna laž da je smenjen zamenik direktora BIA Tomislav Radovanović, koji je vrstan starešina i oficir koji je prošao sve dužnosti, a da niko za tu dezinformaciju ne odgovara. Što se tiče samog direktora BIA, to jeste politička funkcija i o njoj odlučuje nova vlada. Može neko da traži njegovu smenu, ali ne može da napada instituciju, pogotovo što je na njenom čelu čovek maksimalno školovan u našem obrazovnom sistemu i podsetiću da je reč o doktoru elektrotehnike.

Na samom kraju emisije, Blažo Marković je uporedio nekadašnji rad Državne bezbednosti sa današnjom situacijom, upozorivši da policija i BIA na terenu često rade jedna protiv druge.

- Običnom narodu treba jasno objasniti: BIA je naslednica Državne bezbednosti, koja je nekada lovila spoljnog i unutrašnjeg neprijatelja i uspešno neutralisala strane agente. Tada je Državna bezbednost bila u sklopu policijskih uprava, zajedno su radili i razmenjivali podatke. Danas imamo dve službe - BIA i policiju koje na terenu rade jedna protiv druge, sukobljavaju se oko nadležnosti i svako se meša u svačiji posao, umesto da svako radi ono za šta je plaćen. Došli smo dotle da ja u svojoj zgradi sada imam 15 stranaca, a da niko ne zna da li su oni neprijatelji ove države i da li mogu da podmetnu bombu prilikom odlaska.

Blažo Marković, predsednik pokreta Novi ljudi i Nova snaga Srbije Foto: Kurir Televizija

On je priznao da je prekoračenja ovlašćenja sigurno bilo, ali je zatražio da se služba konačno usmeri na zaštitu države od stranih faktora.

- Svuda je moglo da dođe do prekoračenja ovlašćenja i toga je i bilo, što će se u svakom slučaju dokazivati. Međutim, BIA je zatvoren sistem i, kao što je i profesor rekao, tamo je bilo šta teško dokazati - mi možemo samo da pretpostavljamo. Zato, da poentiram i da jednom razjasnimo: molim da se BIA vrati svom osnovnom zadatku zbog kojeg je i formirana, a to je borba protiv spoljnog i unutrašnjeg neprijatelja, odnosno protiv agenata koji rade na našem razjedinjavanju.

Svoje izlaganje zaključio je apelom na jedinstvo građana bez obzira na političke razlike, optužujući strane službe za podsticanje podela u zemlji.

- Bez obzira na to ko je na vlasti, mi u Srbiji moramo biti jedinstveni kada je u pitanju država, a ne da se brat sa bratom svađa zbog politike. Upravo na toj podeli i polarizaciji radili su strani agenti, a ova BIA im je dozvolila da to rade - rekao je Marković.

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