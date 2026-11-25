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Ana Brnabić, poslanica SNS-a, rekla je na konferenciji za medije u holu Skupštine Srbije da ljudi sa Studentske liste "misle da su polubogovi ili bogovi koji su sišli ovde, udostojili se da siđu ovde, među nas smrtnike, i da određuju ko će šta, ko je kriv, ko je kakav, šta može, a šta ne može, i da praktično ukinu svaku demokratiju u ovoj zemlji".

Brnabić je na današnjoj sednici parlamenta tražila od Aleksandra Čupića, predsednika Skupštine, da izbaci iz galerije Mateju Nikolića koji je, kako je rekla, vređao narodne poslanike.

- Ali ovo što smo danas, mi kao narodni poslanici, videli u Narodnoj skupštini, i ovo što smo primorani da trpimo u Narodnoj skupštini, to je opet novo dno. To je nešto što ponovo govori o tome da svi građani koji su glasali za neku drugu opciju, u ovom slučaju opciju, odnosno listu Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, danas poslaničku grupu "Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje", da u ovom Narodnom domu ne samo da nemaju nikakva prava, ne samo da nemaju jednak status narodnog poslanika kao svi ostali narodni poslanici, već da je za predsednika Narodne skupštine, Aleksandra Čupića, potpuno prirodno i normalno da narodni poslanici poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje mogu da se vređaju na najgrublji mogući način i da on na to apsolutno ne reaguje - poručila je Brnabić.

Kako kaže, to je još jedan dokaz prevare koji se zove studentska lista.

- I sve u vezi sa studentskom listom je prevara. Sve. Sve što kažu oni, vi znajte da je istina potpuno suprotna tome. Od Aleksandra Čupića, kada je izglasan za predsednika Narodne skupštine, čuli smo jedan prelep, pomalo patetičan, kako to obično ide sa oslobodiocima Studentske liste, govor o tome kako će on čuvati dostojanstvo ove Narodne skupštine, o tome kako će svi narodni poslanici za njega biti isti, o tome kako će čuvati dostojanstvo svakog pojedinačno narodnog poslanika u ovoj Narodnoj skupštini. Čuli smo takođe i da mu je žao, nakon tri dana od napada na Lidiju Vukićević, narodnu poslanicu opozicije, da mu je žao zbog toga što se desilo. Nismo čuli, izvinite, iako su oni direktno za to krivi i odgovorni, pošto su oni pozvali svoje pristalice da se okupe i da naprave špalir i da unize sve narodne poslanike opozicije, i naravno da unize i gardu vojske Srbije. Svakako su morali da kažu makar izvinite, ali čuli smo da mu je žao - navela je Brnabić.

Potom je iznela stav o Čupiću.