"SVE U VEZI SA STUDENTSKOM LISTOM JE PREVARA": Brnabić iznela optužbe na račun Čupića i ukazala na dešavanja u Skupštini
- Ana Brnabić je optužila ljude sa Studentske liste da žele da ukinu demokratiju i nazvala njihove tvrdnje prevarom
- Zatražila je da se iz galerije Skupštine izbaci Mateja Nikolić, tvrdeći da je vređao poslanike i napadao žene
- Brnabić je kritikovala predsednika parlamenta Aleksandra Čupića jer, kako kaže, nije reagovao na uvrede i nije zaštitio dostojanstvo Skupštine
Ana Brnabić, poslanica SNS-a, rekla je na konferenciji za medije u holu Skupštine Srbije da ljudi sa Studentske liste "misle da su polubogovi ili bogovi koji su sišli ovde, udostojili se da siđu ovde, među nas smrtnike, i da određuju ko će šta, ko je kriv, ko je kakav, šta može, a šta ne može, i da praktično ukinu svaku demokratiju u ovoj zemlji".
Brnabić je na današnjoj sednici parlamenta tražila od Aleksandra Čupića, predsednika Skupštine, da izbaci iz galerije Mateju Nikolića koji je, kako je rekla, vređao narodne poslanike.
- Ali ovo što smo danas, mi kao narodni poslanici, videli u Narodnoj skupštini, i ovo što smo primorani da trpimo u Narodnoj skupštini, to je opet novo dno. To je nešto što ponovo govori o tome da svi građani koji su glasali za neku drugu opciju, u ovom slučaju opciju, odnosno listu Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, danas poslaničku grupu "Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje", da u ovom Narodnom domu ne samo da nemaju nikakva prava, ne samo da nemaju jednak status narodnog poslanika kao svi ostali narodni poslanici, već da je za predsednika Narodne skupštine, Aleksandra Čupića, potpuno prirodno i normalno da narodni poslanici poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje mogu da se vređaju na najgrublji mogući način i da on na to apsolutno ne reaguje - poručila je Brnabić.
Kako kaže, to je još jedan dokaz prevare koji se zove studentska lista.
- I sve u vezi sa studentskom listom je prevara. Sve. Sve što kažu oni, vi znajte da je istina potpuno suprotna tome. Od Aleksandra Čupića, kada je izglasan za predsednika Narodne skupštine, čuli smo jedan prelep, pomalo patetičan, kako to obično ide sa oslobodiocima Studentske liste, govor o tome kako će on čuvati dostojanstvo ove Narodne skupštine, o tome kako će svi narodni poslanici za njega biti isti, o tome kako će čuvati dostojanstvo svakog pojedinačno narodnog poslanika u ovoj Narodnoj skupštini. Čuli smo takođe i da mu je žao, nakon tri dana od napada na Lidiju Vukićević, narodnu poslanicu opozicije, da mu je žao zbog toga što se desilo. Nismo čuli, izvinite, iako su oni direktno za to krivi i odgovorni, pošto su oni pozvali svoje pristalice da se okupe i da naprave špalir i da unize sve narodne poslanike opozicije, i naravno da unize i gardu vojske Srbije. Svakako su morali da kažu makar izvinite, ali čuli smo da mu je žao - navela je Brnabić.
Potom je iznela stav o Čupiću.
- E sad, koliko mu je žao i koliko su za njega svi narodni poslanici ovde isti, i koliko on čuva dostojanstvo svakog narodnog poslanika u ovom domu, pa najbolje govori to što smo mi danas na galeriji mogli da vidimo Mateju Nikolića iz Niša, čoveka koji je poznat ne samo po tome čitavoj Srbiji, širom Srbije, po tome što je jajima gađao, maltretirao i ponižavao gradonačelnika Niša, napadao žene, već i po tome što je privođen nekoliko puta upravo zbog napada na žene u Nišu, samo zato što nisu pristalice studentske liste, već su bile za listu Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija. Ali pored toga, da kažete: "Dobro, to je bilo, prošlo, nema veze sa ovom Narodnom skupštinom i sa ovim domom", ja sam danas predsedniku Narodne skupštine pokazala dokaze da je upravo taj Mateja Nikolić, koji je danas tu na galeriji, ovako pisao o narodnim poslanicima, narodnim poslanicima, a valjda svi narodni poslanici moraju ipak da budu uvaženi u ovoj Narodnoj skupštini, bez obzira da li su opozicija ili su vlast, odnosno većina. Evo, za Lidiju Vukićević, napisao je 17. novembar: "SNS ćacika, Lidija Vukićević, okupana je jogurtom na stepeništu ispred Narodne skupštine. Vidite, i kada sam pokazala ovo predsedniku Narodne skupštine, on je rekao da to nije dovoljno da se ovaj čovek udalji sa galerije. To je sve što smo mi tražili" - kazala je Brnabić.