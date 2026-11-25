- Saznali smo da mu je izrečena mera zadržavanja. Da, ja sam primio rešenje o zadržavanju do 48 sati. U tom roku mora da bude izveden pred javnog tužioca. Jedino što mogu da kažem jeste da u rešenju, kao advokat, nisam video ništa konkretno što bi opravdavalo njegovo lišenje slobode. Sve drugo ćemo saznati kada bude određeno njegovo prvo saslušanje, tada ćemo moći da se upoznamo sa krivičnom prijavom, sa time šta mu se konkretnije stavlja na teret, pošto ono što sam imao prilike da pročitam je sve veoma uopšteno i zato ne bih dalje komentarisao u ovom trenutku - rekao je Bogdanović.