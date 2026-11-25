OGLASIO SE ADVOKAT DRAGANA J. VUČIĆEVIĆA NAKON ZADRŽAVANJA: Evo šta piše u rešenju i kada sledi saslušanje
- Advokat Boris Bogdanović kaže da je Dragan J. Vučićević dobro i da nije izgubio ni rečitost ni moral
- Vučićeviću je izrečena mera zadržavanja do 48 sati i u tom roku mora da bude izveden pred javnog tužioca
- Zadržavanje je naloženo zbog sumnje na izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i ometanje pravde
Advokat Dragana J. Vučićevića, Boris Bogdanović, rekao je da je glavni urednik Informera dobro i da je dobrog držanja, kao i da ništa nije izgubio od svoje rečitosti i morala.
- Saznali smo da mu je izrečena mera zadržavanja. Da, ja sam primio rešenje o zadržavanju do 48 sati. U tom roku mora da bude izveden pred javnog tužioca. Jedino što mogu da kažem jeste da u rešenju, kao advokat, nisam video ništa konkretno što bi opravdavalo njegovo lišenje slobode. Sve drugo ćemo saznati kada bude određeno njegovo prvo saslušanje, tada ćemo moći da se upoznamo sa krivičnom prijavom, sa time šta mu se konkretnije stavlja na teret, pošto ono što sam imao prilike da pročitam je sve veoma uopšteno i zato ne bih dalje komentarisao u ovom trenutku - rekao je Bogdanović.
Podsetimo, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, od strane MUP-a, Policijske stanice Voždovac doneto je rešenje o zadržavanju direktora i glavnog urednika televizije Informer Dragana J. Vučićevića zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i krivično delo ometanje pravde.