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Nakon završene konstitutivne sednice Narodne Skupštine Srbije, predstavnici Studentske liste obratili su se medijima.

- Imamo veliku čast i zadovoljstvo da svima čestitamo završetak konstitutivne sednice - rekao je prvi na listi Studentske liste Ilija Srdanović.

- Ono što ste verovatno svi svedoci je da je ova sednica Skupštine protekla ipak, može se reći, na kraju u dostojanstvenom maniru, odnosno onakav način kao što su poslanici skupštinske većine Studentska lista Studenti pobeđuju i obećali. Ona je protekla pogotovo u onakvoj demokratskoj i dostojanstvenoj atmosferi od trenutka kada je izglasano rukovodstvo Skupštine. Pre svega, na mestu predsednika Skupštine Narodne skupštine Srbije, doc. dr Aleksandar Čupić. Nije mu bilo lako, posebno prvog dana, kada je bio sam, kada nije imao uz sebe ljude koji su trebali i morali da mu pomognu. Međutim, vrlo brzo uspeli smo da, bez obzira na opstrukcije koje su viđane u svakom danu rada Narodne skupštine, uspešno izglasamo i potpredsednike Skupštine, na koje smo veoma ponosni.

Foto: Youtube/Tanjug News Agency official

- Takođe, i ostatak sednice je protekao u načinu kako smo i obećali. Ono što je obeležilo današnji dan, to su i dalje pokušaji opstrukcije čoveka koji odlazi u istorijsko ništavilo. Naravno da mi ne možemo to da prenebregnemo, da smo imali opstrukcije, da smo imali smetnje, da smo imali problema u prvim danima rada Skupštine. Međutim, videli ste i sami da su predstavnici Studentske liste, svi govornici Studentske liste, bili neka drugačija lica Srbije koja ćete i u budućnosti imati prilike da vidite. Videli ste da su njihovi govori bili sadržajni, kratki, i govori koji su imali suštinu. Govori koji se nisu vrteli u prazno, i iznova, i iznova, i iznova, kao gramofonska ploča koja je pokvarena, za one koji ne znaju šta znači pokvareni vinil. Ali u svakom slučaju, mi ispred nas imamo jako puno posla. Manje ćemo govoriti i više delati. Ono što je sledeći posao, ja ću vam taksativno navesti: nakon što su izglasani svi članovi za stalne parlamentarne delegacije u međunarodnim institucijama, što smo učinili danas, prvi sledeći koraci jesu sastanci odbora. Prvi među njima će biti svakako odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, koji je nama prioritetan za dalji rad Skupštine. Ono što nas dalje čeka, kao prve naredne korake, jeste da predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, doc. dr Aleksandar Čupić, raspiše izbore za predsednika Srbije. Studentska lista i Studentski pokret će neposredno nakon toga, vrlo brzo, objaviti i kandidata za predsednika Srbije sa naše liste. Hvala - rekao je Srdanović.

Foto: Video plus

- Ispred poslaničke grupe "Studentska lista" želimo da se obratimo javnosti i da javnost podsetimo na važnost današnjeg dana, a to je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Svi smo svedoci i vrlo dobro se sećamo sveprisutnog govora mržnje i nasilja u prethodne 2 godine, ali ne samo prethodne 2 godine, nego i u poslednjih 14 godina. Ono što je najvažnije jeste istaći da to nasilje nije bilo samo nasilje pomenute su ovde navijačke grupe i tako dalje, nasilje na ulicama, već je to bilo vrlo često i institucionalno nasilje, velika represija policije nad građanima. Takođe, veliki pritisci u javnim ustanovama, mobing, politički pritisci, pretnje otkazom nad našim sugrađankama. Ono što je jako važno da znamo na današnji dan jeste da je posle 5 radnih dana ukupno 9 kalendarskih konstituisana Narodna skupština Republike Srbije, i da je to prilika svima nama, a pošto je Narodna skupština ogledalo društva, da pokažemo jednu novu sliku društva i da se zaista što pre, i kroz formiranje odbora, aktivno bavimo gorućim pitanjima, a posebno vezano za zaštitu nasilja, ne samo žena, već svake ugrožene grupe u našem društvu i takođe celog društva u celini - poručili su.

Foto: Video plus

Na pitanje novinara kada očekuju početak rada odbora, poručili su:

- Prva naredna sednica Skupštine biće posvećena izboru nove vlade. Što se tiče skupštinskih odbora, deo njih već sutra bi mogao da se sastane, kada će biti imenovani predsednici i zamenici predsednika odbora. Predsednik Narodne skupštine najavio je da će blagovremeno obavestiti javnost o početku narednog skupštinskog zasedanja - poručili su iz Studentske liste nakon pitanja novinara.

- Ono što smo mi obećali, da ćemo vratiti dostojanstvo ovom domu, ispunićemo u celosti - rekao je Srdanović, na pitanje novinara u vezi sa platama zaposlenim u Skupštini Srbije.

- Danas smo imali veoma ozbiljan posao u Skupštini i to nam je u ovom trenutku bilo među prioritetima. Ne zaboravimo da još uvek nemamo konstituisan deo izvršne vlasti, što je, mislim, glavni razlog zbog kojeg na samitu u Briselu nije bilo predstavnika srpske delegacije. To ne znači da ubuduće, odmah po formiranju izvršne vlasti, neće biti moguće delegirati odgovarajuću ekipu koja će predstavljati Srbiju.

Šef poslaničke grupe Jovo Bakić je na pitanje novinara govorio i o hapšenju Dragana J. Vučićevića.

- To doživljavamo kao blagu vest. I zaista, ovoga jutra, kada smo saznali, nismo znali to ranije, rekoh: "O, vidi ga, čovek sa desetak rđavih nadimaka, konačno ima jedan lep: Blagovesnik." Prema tome, samo je ovo početak. Čitava televizija i njen vlasnik zaslužuju da odgovaraju po više osnova, ali ostaviću da to rade istražni organi. Ali evo, blaga vest od jutros - rekao je Bakić.

Foto: Youtube/Tanjug News Agency official

Bilo je reči i o imenima kandidata za ministre i mandatara, te kako teku pripreme za formiranje nove vlade i da li će neko od aktuelnih narodnih poslanika biti njen član.