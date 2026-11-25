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Četvrti dan konstitutivne sednice Narodne skupštine obeležili su incidenti, međusobne optužbe i rasprava na ivici sukoba. Gašenje mikrofona, udaljavanje gosta sa galerije, izvinjenja i izrečene opomene pratili su polemiku o sastavu skupštinskih odbora, koja je ubrzo prerasla u žestoku raspravu o političkoj odgovornosti.

Gosti koji su analizirali ovaj niz incidenata za emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji bili su Vladan Glišić, osnivač pokreta Narodna mreža i Milovan Drecun, narodni poslanik.

Kako je voditeljka podsetila, četvrti dan konstitutivne sednice Narodne skupštine protekao je u napetoj atmosferi, uz međusobne optužbe, povišene tonove i izostanak političkog dijaloga, uprkos tome što su se na njega predstavnici različitih političkih opcija pozivali tokom predizborne kampanje. Na pitanje kada bi parlament mogao da se vrati svojoj osnovnoj ulozi i da li postoji prostor za uspostavljanje konstruktivnijeg političkog ambijenta komentarisao je Glišić.

- Pa, i ovo je dijalog. Znate kako, mi smo nekako sada podigli lestvicu suviše visoko. Kada pogledamo funkcionisanje parlamenata širom sveta, ovo je sasvim uobičajen način komunikacije, uz ekscese koji se s vremena na vreme dešavaju. To su jednostavno ljudi koji pripadaju različitim političkim opcijama i ne mogu u svemu da budu izuzetno pristojni. Naravno, određeni nivo pristojnosti mora da se održi. Mislim da će se stvari kretati u tom pravcu. Ako se setimo kako su izgledale skupštine u nekim ranijim sazivima, kada su bacane dimne bombe i dolazilo do različitih sukoba, ovo što sada gledamo još je u granicama normale - kaže on.

Vladan Glišić Foto: Kurir Televizija

"Građani žele drugačiju političku komunikaciju"

Ocenio je da je potrebno vreme da se smire tenzije nakon burne kampanje, ali i da su za drugačiju političku atmosferu neophodni nova komunikacija i sistemske promene.

- Problem je i u tome što su dve strane izašle iz veoma burne kampanje, tokom koje smo maltene dve godine bili na ivici građanskih sukoba. Zato ne možemo da očekujemo da se sve odmah vrati u normalu. Ipak, mislim da će se politički dijalog razvijati u pozitivnom pravcu, pogotovo što je ljudima pomalo dosta dosadašnje atmosfere. Zanimljivo je što su građani zainteresovani za skupštinu i politiku, a to je dobro, jer aktivni građani predstavljaju osnovu za razvoj demokratije i institucija. Istovremeno, postoji očekivanje da se uspostavi drugačija vrsta političke komunikacije u odnosu na onu koju smo do sada imali. Nadam se da će ljudi sa Studentske liste to omogućiti, bar u nekoj fazi, mada su oni idejno na veoma različitim pozicijama. Pored drugačijeg, opuštenijeg načina komunikacije, potrebno je promeniti i određene sistemske zakone kako bi se otvorio prostor za novu političku dinamiku i pojavu novih političkih struktura, budući da su stare praktično izbrisane izbornim rezultatima - rekao je Glišić.

Drecun je ocenio da uskraćivanje potpredsedničkog mesta opoziciji predstavlja odstupanje od višedecenijske parlamentarne prakse i ukazao na mogućnost da iza takve odluke stoje politički revanšizam i dugoročniji ciljevi.

- Suština problema je u tome što već na početku nove vlasti vidimo da oni u institucijama primenjuju teror većine. Nisu spremni apsolutno ni na kakve dogovore, ni na kakve kompromise. To se videlo i prilikom izbora potpredsednika Skupštine, gde se potpuno odustalo od višedecenijske parlamentarne prakse da opozicija svakako ima potpredsednika. Oni ne mogu ništa posebno da utiču. Mogu da vode sednicu, recimo, u odsustvu predsednika Skupštine, da primaju neke delegacije i slično. Većina ima većinu. Može se tretirati i kao revanšizam i kao osveta. Međutim, to ima jedan dugoročni cilj, i to mnogo opasniji cilj - naveo je.

Foto: Kurir Televizija

- A to je priprema terena za nešto što žele da urade. Dakle, kada je reč o radnim telima i odborima, uvek je bila praksa da opozicija dobije mesta predsednika odbora. Opet vam kažem, oni imaju većinu. Taj predsednik ne može svojim glasom da utiče na donošenje odluka odbora. Ko ima većinu, usmerava rad odbora, a predsednik samo rukovodi. E sada, šta su oni počeli da rade? Oni tvrde da je Srpska napredna stranka političko krilo organizovane kriminalne grupe i da zbog toga mi, kao poslanici tog navodnog političkog krila organizovane kriminalne grupe, nemamo pravo glasa, odnosno da nam se oduzima čak i pravo da budemo poslanici. Cilj je opšta kriminalizacija stranke, kako bi se u jednom trenutku pronašao osnov da se pokuša sa zabranom Srpske napredne stranke i eventualnim oduzimanjem mandata. Ne moraju svi da se izjasne. Kada vam potpredsednik Narodne skupštine sa Studentske liste to otvoreno kaže, pa vam i druga potpredsednica, ona iz Niša, takođe to otvoreno kaže, a na konferenciji za štampu, dok jedna od potpredsednica govori o tome, iza nje stoje predsednik Skupštine i svi ostali iz njihove liste - to je njihov stav. To je njihov politički stav i njihov politički cilj. Iz pokušaja realizacije tog cilja proizlazi ovaj institucionalni teror. Kada bude prave opozicije, tada će biti i mesta u skupštinskim odborima - za Kurir televiziju, zaključio je Drecun.

03:09 "OVO JE TEROR VEĆINE, A NE POLITIČKI DIJALOG" Stručnjaci analizirali niz incidenata koji su obeležili četvrti dan konstitutivne sednice Narodne skupštine Srbije Izvor: Kurir televizija

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