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Dragan J. Vučićević Foto: Marko Karović

Vlasnik Informera uhapšen po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je počinio dva krivična dela.

1/11 Vidi galeriju Podrška Draganu J. Vučićeviću ispred PS Voždovac Foto: Stefan Stojanović MONDO

- Izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i krivično delo Ometanje pravde. Nakon hapšenja mu je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti izveden pred tužioca.

Vest o hapšenju Vučićevića, u Skupštini Srbije je objavio šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić - nakon čega je usledio aplauz poslanika Studentske liste "Studenti pobeđuju".

Proglašena je pauza posle izricanja opomene narodnoj poslanici Srpske napredne stranke Ani Brnabić. Sa pauze se poslanici SNS nisu vratili jer su otišli ispred Policijske stanice Voždovac kako bi pružili podršku Draganu J. Vučićeviću.

U skupštinskoj sali ostao je samo Aleksandar Vučić kao predstavnik opozicije.

Nikola Selaković (SNS) i Dejan Vukelić, zamenik glavnog urednika Informera Foto: Stefan Stojanović MONDO

Ispred voždovačke policijske stanice su Miloš Vučević, Ana Brnabić, Nikola Selaković, Vladimir Đukanović, Branislav Lečić, Lidija Vukićević, Nela Kuburović, Željko Rebrača, Vjerica Radeta, Vukašin Vučićević (poslanik, sin Dragana J. Vučićevića)... Među okupljenima je i bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović.