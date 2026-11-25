BAKIĆ I SRDANOVIĆ O HAPŠENJU DRAGANA J. VUČIĆEVIĆA: "Blaga vest, ovo je samo početak"
- Jovo Bakić i Ilija Srdanović komentarisali su hapšenje Dragana J. Vučićevića na konferenciji za medije
- Bakić je rekao da Studentska lista to vidi kao "blagu vest" i poručio "da je to samo početak"
Jovo Bakić i Ilija Srdanović, poslanici Studentske liste, prokomentarisali su na konferenciji za medije hapšenje Dragana J. Vučićevića, glavnog i odgovornog urednika Informera.
Bakić je rekao da Studentska lista to doživljava kao "blagu vest".
- I zaista, ovoga jutra, kada smo saznali, nismo znali to ranije, rekoh: "O, vidi ga, čovek sa desetak rđavih nadimaka, konačno ima jedan lep, blagovesnik." Prema tome, samo je ovo početak. Čitava televizija i njen vlasnik zaslužuju da odgovaraju po više osnova, ali ostaviću da to rade istražni organi. Ali evo, blaga vest od jutros - poručio je Bakić.
Prethodno je svoj komentar dao Srdanović.
- Postupanje prema svakome učiniocu krivičnog dela biće u skladu sa Ustavom i zakonom. Ukoliko je osoba prekršila neki od zakona Republike Srbije, a pogotovo Ustav Republike Srbije, sa takvom osobom, koja god ona to bila, biće postupano u skladu sa Ustavom i zakonom - naveo je Srdanović.