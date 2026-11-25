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Jovo Bakić i Ilija Srdanović, poslanici Studentske liste, prokomentarisali su na konferenciji za medije hapšenje Dragana J. Vučićevića, glavnog i odgovornog urednika Informera.

Bakić je rekao da Studentska lista to doživljava kao "blagu vest".

- I zaista, ovoga jutra, kada smo saznali, nismo znali to ranije, rekoh: "O, vidi ga, čovek sa desetak rđavih nadimaka, konačno ima jedan lep, blagovesnik." Prema tome, samo je ovo početak. Čitava televizija i njen vlasnik zaslužuju da odgovaraju po više osnova, ali ostaviću da to rade istražni organi. Ali evo, blaga vest od jutros - poručio je Bakić.

Prethodno je svoj komentar dao Srdanović.