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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski poručila je danas u Novom Sadu, povodom obeležavanja 108. godišnjice prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji, da istorijska odluka iz 1918. godine obavezuje današnje generacije na očuvanje nacionalnog identiteta, državnog jedinstva i kulture pamćenja.

Podsećajući na besedu Jaše Tomića pred poslanicima Velike narodne skupštine, ministarka je ukazala na snažnu simboliku njegovih reči o pahuljicama snega koje su udarale o prozore skupštinske dvorane.

Milica Đurđević Stamenkovski Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„A u tim pahuljicama je duh onih, koji se nisu još ni rodili i koji će tek doći, duh budućnosti naše. Mi nismo ovde danas sami“, govorio je Jaša Tomić 25. novembra 1918. godine.

Đurđević Stamenkovski istakla je da smo upravo mi tada bili nerođena pokolenja o kojima su naši preci razmišljali dok su donosili istorijsku odluku i da danas imamo istu odgovornost prema generacijama koje tek dolaze.

Milica Đurđević Stamenkovski Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministarka je ukazala na to da će, prema njenoj oceni, srpski identitet u Vojvodini u vremenu koje dolazi biti izložen naročito snažnim pritiscima, te da će očuvanje istorijske svesti, jezika, pisma, kulture i duhovnog nasleđa predstavljati jedan od najvećih izazova naše generacije.

Milica Đurđević Stamenkovski Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Ne smemo dozvoliti da nas bilo ko deli i ubeđuje da smo drugačiji čim pređemo most i stignemo severno od Save i Dunava. Mi smo jedan narod, povezan zajedničkom istorijom, žrtvom i borbom za slobodu“, istakla je ministarka.

Ona je naglasila da očuvanje srpskog nacionalnog identiteta i negovanje istorijskog nasleđa prisajedinjenja podrazumevaju i poštovanje identiteta, kulture i tradicije svih naroda koji žive u Vojvodini.

Milica Đurđević Stamenkovski Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Đurđević Stamenkovski uputila je i inicijativu da jedan od novih mostova u Novom Sadu ponese ime kralja Petra Prvog Karađorđevića – Oslobodioca, podsetivši da je njegovo ime zapisano i u odluci Velike narodne skupštine.

Istakla je da bi imenovanje mosta predstavljalo trajno obeležje istorijskog čina prisajedinjenja i počast generaciji koja je izvojevala slobodu i ujedinjenje.

Milica Đurđević Stamenkovski Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Vraćajući se na simboliku pahuljica iz besede Jaše Tomića, ministarka je ukazala na to da se istorijska odgovornost svake generacije ogleda i u njenom odnosu prema onima koji se još nisu rodili.