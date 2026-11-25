BAKIĆU POLICIJA, ŠOŠKIĆU FINANSIJE, BAUCAL ZA EU INTEGRACIJE?! Da li se iz sastava skupštinskih Odbora naslućuju novi ministri u Vladi Srbije
- Skupština je usvojila sastav odbora, a većinu članova čine poslanici Studentske liste
- Jovo Bakić je u odborima za odbranu i unutrašnje poslove, Dejan Šoškić za finansije, a Aleksandar Baucal za evropske integracije, pa se spekuliše da bi mogli u novu vladu
Narodni poslanici su u utorak 24. novembra, nakon celodnevne rasprave, usvojili odluku o članovima i zamenicima članova skupštinskih odbora, a velika većina članova su poslanici Studentske liste - Studenti pobeđuju, dok su poslanici liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" doneli odluku da ne učestvuju u radu odbora, jer ne mogu da vode ni jedan.
Članovi skupštinskih odbora odmah su privukli veliku pažnju, budući da je reč o poslanicima koji su se dosad pominjali kao mogući ministri i mandatari nove vlade Srbije!
Tako je šef poslaničke grupe "Studentska lista - Studenti pobeđuju" u Skupštini Srbije Jovo Bakić član Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Odbora za kontrolu službi bezbednosti, a i zamenik člana Odbora za spoljne poslove.
Podsećamo, sam Bakić nikad nije krio da je njegova velika želja da postane novi ministar policije, kao i da se za to "spremao".
- Ja sam rekao da sam spreman to da radim, da sam se pripremao, a i dalje se pripremam. Drugim rečima, to što sam u ovom trenutku šef poslaničke grupe, ne znači da ću i sutra biti. Sve zavisi od toga kakav je koncept vlade, ko će biti mandatar - kazao je Bakić u Skupštini.
Nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić nametnuo se kao ozbiljan kandidat Studentske liste za premijera i spreman je da prihvati taj zadatak i unese red u haotičnu privredu Srbije, piše bečki dnevnik Standard.
Kako navodi taj list, Šoškić je uveren da Srbija ne može da se razvija dok je korupcija rasprostranjena.
- On želi da unese red u privredni haos koji čine korupcija i skrivene gomile dugova, i da oslobodi privredu koju je zarobila korumpirana politička klasa. Šoškić je uveren da je korupcija proteklih godina u Srbiji pogodovala razvoju korumpiranog sloja privrednika, koji na slobodnom tržištu uopšte ne bi bili konkurentni - piše Standard.
Poslanik Studentske liste bivši guverner NBS Dejan Šoškić član je Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, a zamenik člana u Odboru za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, ali i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Upravo se Šoškić u javnosti najčešće spominje kao jedan od kandidata za budućeg mandatara Vlade, ali i najjači kandidat za ministra finansija.
Poslanik prof Aleksandar Baucal član je Odbora za evropske integracije, a upravo je on predstavljao stavove Studentske liste o evopskim integracijama, ali i boravio u Briselu na forumu o proširenju EU, pa se u javnosti spekuliše da će upravo on biti ministar za evropske intergacije, ili čak šef srpske diplomatije!
Profesorka Katarina Šćepanović, koja je navodno bila i jedan od kanidata za Predsednicu Skupštine, članica je Odbora Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, ali i Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, a u kuloarima se spekulisalo da bi upravo Šćepanovićeva mogla da preuzme sektor prosvete.
Zanimljivo je da je poslanik Feđa Dimović, široj javnosti poznatiji kao član gurpe "Beogradski sindikat" - član čak četiri skupštinska odbora i to: Odbora za kontrolu službi bezbednosti, Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za Kosovo i Metohiju.
Postavljanje najistaknutijih ličnosti u matične odbore može da znači i da deo njih ostaje u Skupštini kao ključna kontrolna poluga nad budućim ministrima, dok bi za vladu mogli biti predloženi i nestranački stručnjaci van poslaničkih klupa, o čemu je Kurir već pisao. Takođe, izbor najjačih imena u odbore služi i da oni odmah preuzmu kontrolu nad resorima i pokrenu zakonodavne inicijative dok traje proces izbora vlade, pri čemu ostaju najozbiljniji kandidati za budući kabinet.
U slučaju da aktuelni poslanici budu predloženi za ministre ili mandatara, njihova poslanička funkcija, pa samim tim i članstvo u odboru, prestaje po preuzimanju dužnosti u Vladi Srbije. Na njihova mesta u Skupštini došli bi sledeći kandidati sa izborne liste, a poslanička grupa zatim predlaže zamenu u samom odboru.
Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić saopštio je na jučerašnjoj parlamenta da je ta grupa donela odluku da "ne učestvuje u radu odbora" zbog, kako je naveo, "urušavanja svega demokratskog što je u ovoj zemlji postojalo".
Od predstavnika manjinskih lista, Ahmedin Škrijelj iz SDA Sandžaka predložen je za člana Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Usame Zukorlić iz Stranke pravde i pomirenja za člana Odbora za spoljne poslove, Šaip Kamberi iz Albanske koalicije za člana Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, i Visar Mehmeri, takođe iz Albanske koalicije, za zamenika člana Odbora za kulturu i informisanje.
Među članovima i zamenicima članova skupštinskih odbora nema narodnih poslanika Saveza vojvođanskih Mađara (SVM).
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Kurir Politika