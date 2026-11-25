Nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić nametnuo se kao ozbiljan kandidat Studentske liste za premijera i spreman je da prihvati taj zadatak i unese red u haotičnu privredu Srbije, piše bečki dnevnik Standard.

Kako navodi taj list, Šoškić je uveren da Srbija ne može da se razvija dok je korupcija rasprostranjena.

- On želi da unese red u privredni haos koji čine korupcija i skrivene gomile dugova, i da oslobodi privredu koju je zarobila korumpirana politička klasa. Šoškić je uveren da je korupcija proteklih godina u Srbiji pogodovala razvoju korumpiranog sloja privrednika, koji na slobodnom tržištu uopšte ne bi bili konkurentni - piše Standard.