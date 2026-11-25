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Aleksandar Vučić, šef poslaničke grupe SNS-a, prokomentarisao je razlog za današnje hapšenje Dragana J. Vučićevića, glavnog i odgovornog urednika "Informera".

- Ovakva banda nikada nije bila na vlasti ni u jednoj evropskoj zemlji! Borićemo se i pobediti - poručio je Aleksandar Vučić.

- Ispred mene je rešenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića. To je urađeno po odobrenju tužioca Drugog tužilaštva u Beogradu, Marka Pljakića. Protiv Vučićevića Dragana, zbog "tobož ometanja pravde" i izazivanja panike i nereda. Ovo je neverovatan bezobrazluk. Pročitaću vam samo jedan deo. Dakle, zamislite, za ono veče kada su mu upali u televiziju, oni kažu: "Osumnjičeni koristeći platformu Informer televizije, koja ima nacionalnu internet dostupnost, lupetaju gluposti." Nemaju nacionalnu dostupnost, ali dozvoljeno je revolucionarnim tužiocima. Ali pazite, u produženom periodu od 2023. do 2026. sistemski je sprovodio medijsku kampanju širenja mržnje, netrpeljivosti i javnog targetiranja. A onda nam saopštavaju da je najveći problem u tome što je rekao da se priprema "Majdan", građanski rat i automobil pun benzina. Pripremali su i Majdan i građanski rat? Pa imali su automobile, ne znam da li pune benzina, ali pune i noževa, i palica, i droge, i svega drugog. I sve su to imali - naveo je Vučić.

Potom je izneo svoj stav o Studentskoj listi.

- E, ovakvi banditi, tužilački, ovakve sluge novouspostavljenog kriminalnog režima, čije je narkotičko i oružano krilo Vračarski klan, ovako nešto nikada nismo videli. Ovde vidite hrabrost Dragana Vučićevića, gde piše: "Rešenje primio Dragan Vučićević", gde se očekuje njegov potpis, a on je napisao: "Odbijam da potpišem", zapeta "ovo je politički progon". S pravom je napisao čovek, i još jednom pokazao i koliko je hrabar i koliko se bori za svoje ideje. Ovako nešto Srbija nije doživela. Kad govorite o progonu i o lažima, je l' gonite one koji su lagali o Zvučnom topu? Je l' gonite one koji su lagali o Jovanjici? Koji su lagali o Sarajevo Safariju? Je l' gonite one koji su lagali o ubijenom dečaku u Valjevu? Naravno da ne gonite. Sluge uvek imaju svoju cenu, i srećom pa se uvek takvima i pokažu. Dobro, ceo svet je sad video, i cela Srbija je videla u šta su nam zemlju pretvorili. A Dragan Vučićević će izdržati, izdržati i teror skupštinske većine koja sladostrasno aplaudira pred njegovim sinom, valjda se radujući nečijoj nesreći. Lekove mu ne daju dok ne dobiju izveštaj lekara da baš te lekove pije. Ovakva banda nikada nije bila na vlasti nigde, ni u jednoj evropskoj zemlji. Nikada. Dobro, borićemo se - zaključio je Vučić.